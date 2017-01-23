علی ورودی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: تعدادی از رشته‌های دانشگاهی در استان بیش از ۳۰ سال است ارائه می‌شود و این در حالی است که اقبال دانش‌آموزان و حتی نیاز بازار کار به این رشته‌ها کاهش یافته است.

وی افزود: از سویی رشته‌های جدید و مورد نیاز بازار کار و رشته‌هایی که در وضعیت فعلی موردتوجه دانش‌آموزان است یا در دانشگاه‌ها ایجاد نشده و یا ظرفیت محدود پذیرش دارد.

به گفته معاون متوسطه‌ آموزش‌وپرورش استان از سال ۹۱ تا ۹۵ یعنی به مدت پنج سال است که هیچ رشته جدیدی در دانشگاه‌های سراسری استان ایجاد نشده و همین موضوع شانس قبولی دانش‌آموزان استان در کنکور را کاهش داده است.

ورودی همچنین با اشاره به اینکه در کنکور امسال ۱۹ هزار و ۱۷۴ نفر دانش‌آموز شرکت کردند، اضافه کرد: از این میزان شش هزار و ۳۴۴ نفر در دانشگاه‌های سراسری و پیام نور قبول شدند.

وی متذکر شد: این در حالی است که تعداد رشته‌های دانشگاه‌های سراسری شامل ۱۲۲ مورد با ظرفیت دو هزار و ۹۰۴ نفر است.

معاون متوسطه آموزش‌وپرورش استان با اذعان به اینکه شانس قبولی در کنکور برای دانش‌آموزان استان ۱۵.۱۵ درصد است، ادامه داد: در حال حاضر سه برابر ظرفیت دانشگاه‌های سراسری دانش‌آموزان از کنکور پذیرفته شدند اما محدودیت رشته‌ها مانع از جذب در دانشگاه‌های سراسری می‌شود.

به گفته ورودی برخی دانش‌آموزان به دلیل محدودیت پشت کنکور مانده و برخی نیز جهت ثبت‌نام به دانشگاه‌های پیام نور مراجعه می‌کنند.

وی تأکید کرد: محدودیت رشته‌ها در حالی است که اخیراً تکمیل ظرفیت دانشگاه‌های سراسری اعلام شده اما دو دانشگاه محقق اردبیلی و علوم پزشکی برای تکمیل ظرفیت اطلاعیه ندادند.

وی افزود: این سؤال به وجود آمده که اگر ظرفیتی باقی‌مانده چرا اعلام نمی‌شود و اگر ظرفیت تکمیل شده چرا متناسب با تقاضا افزایش نمی‌یابد.