سیل درسیستان و بلوچستان/جان مردم اولویت دارد یا پذیرایی ازمسئولان

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: بارش باران طی چند روز اخیر در استان سیستان و بلوچستان برای مردم این استان که سالهاست با خشکسالی دست به گریبان هستند موجی از شادی و خوشحالی به راه انداخت تا جایی که حتی برخی از مردم استان به برکت بارش باران قربانی هایی را که نذر کرده بود ادا کردند.

اما این خوشحالی زیاد ادامه نداشت زیرا در حالی که هواشناسی استان سیستان و بلوچستان از چند روز قبل و طی چند اخطاریه درخصوص بارش های رگباری و امکان جاری شدن سیلاب در این استان هشدار داده بود و حتی جلسه ستاد بحران هم تشکیل شده بود اما باز هم مبدل شدن باران به سیل مسئولان و مردم را غافلگیر کرد و علاوه بر خسارت هایی که بر برخی از زیرساخت ها از قبیل راه ها و جاده ها وارد کرد باعث بروز مشکلاتی برای مردم نیز شد و تعدادی از خانه های مسکونی دچار آّب گرفتگی شد.

اما نکته ای که در این میان حائز اهمیت است این که امروز اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور هم به همراه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر راه و شهرسازی و وزیر دفاع و تعداد دیگری از مسئولین کشور برای شرکت در همایش بین‌المللی توسعه پایدار سواحل مکران در بندر چابهار حضور دارند و در فاصله کوتاهی از حضور مسئولان اوضاع برای مردم بحرانی شده است.

حسن جهانگیری مسئول روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی جنوب سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگارمهر، درباره جاری شدن سیل در برخی از نقاط استان اظهار داشت: با توجه به میزان بارش ها در جنوب استان در دو روز اخیر و ایجاد روان آبها و طغیان رودخانه های فصلی در حال حاضر6 مسیر مواصلاتی مسدود شده است و امکان عبور و مرور نیست.

وی افزود: از صبح امروز به دلیل حجم بارش ها و براثر طغیان رودخانه های فصلی مسیرهای ایرانشهر به فنوج، فنوج به نیکشهر، نیک شهر به بنت، دلگان به دهکلوت، بزمان به دلگان و خیرآباد به ایرانشهر از صبح امروز مسدود شده است.

وی گفت: براثر این بارندگی ها خساراتی به تاسیسات زیربنایی شهرها و جاده های جنوبی استان سیستان و بلوچستان وارد شده که با توجه به اینکه هنوز بارش ها ادامه دارد تاکنون برآورد دقیقی از میزان آن انجام نشده است.

مسئول روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی جنوب سیستان و بلوچستان تصریح کرد: البته در حال حاضر نیروهای امدادی برای بازگشایی مسیرها در محل حضور دارند و تلاش ها برای بازگشایی مسیرها ادامه دارد.

البته باز هم باید یادآوری کرد که وزیر محترم راه و شهرسازی در فاصله کمی از محل این اتفاق ها و در محل همایش توسعه پایدار سواحل مکران در منطقه آزاد چابهار حضور دارند و احتمالا در حال افتتاح و احتمالا امضا تفاهم نامه به منظور توسعه سواحل مکران هستند،که جای سوال دارد که آیا توسعه ای که سهم مردم در آن دیده نشود امکان پذیر است.

نکته دیگری که بسیار جای تاسف دارد اینکه با تماس تعدادی از مردم فنوج با خبرگزاری مهر متوجه شدیم که دو مادر باردار در مسیر روستای مسکوتان از توابع شهرستان فنوج به دلیل بسته شدن جاده گرفتار شده اند و با توجه به اینکه راه بسته شده، امکان خدمت رسانی به آنها وجود ندارد از همین رو با فرماندار فنوج در این خصوص تماس گرفته شد.

ضیاء هاشمزهی درگفتگو با خبرنگار مهر، با تائید این خبر اظهار داشت: به دلیل بارندگی های اخیر و ایجاد سیلاب تمام مسیرهای مواصلاتی شهرستان فنوج بسته شده است و راه های ارتباطی قطع شده است.

وی افزود: البته باتوجه به اینکه جان این دو مادر و فرزندانشان برای ما خیلی اهمیت دارد تلاش ها برای بازشدن مسیرها با جدیت ادامه دارد.

فرماندار فنوج تاکید کرد: ما حتی به دنبال این هستیم که در صورت امکان با عبور ماشین های سنگین این مادرها را ازآن منطقه عبور دهیم و به مراکز درمانی برسانیم.

حال سوال مهمی که در ذهن ها ایجاد می شود این است که با توجه به اینکه اخطاریه های هواشناسی از مدت ها قبل صادر شده بود و حتی جلسه ستاد بحران در استان تشکیل شده است چرا مسئولین استان غافلگیر شدند و آیا مسئولان ارشد استان به جای اینکه جان مردم برای آنها در اولویت باشد اولویت اولشان پذیرایی از مسئولان کشوری و وزرا بوده ؟