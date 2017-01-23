آیین رونمایی از آلبوم «این نیز بگذرد...» برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین رونمایی از آلبوم «این نیز بگذرد...» به خوانندگی فاضل‌جمشیدی و آهنگسازی حسین پرنیا در نشست «اتفاق ترانه» در تاریخ ۲ بهمن ماه با اجرای علیرضا بدیع در سالن مهر حوزه‌ هنری برگزار شد که در این مراسم جمعی از اساتید موسیقی ایران از جمله نادر گلچین، محمد سریر، محمدعلی بهمنی و عباس محمدی حضور داشتند، در ابتدای این برنامه تعدادی از شعرای جوان اشعار خود را قرائت کردند.

در این نشست محمد سریر عنوان کرد: متاسفانه امروزه نه تنها در موسیقی بلکه در حوزه کلام هم هیچ وجه ادبی و ماندگاری وجود ندارد، به هرحال موسیقی همراه با شعر است و بدنه موسیقی و حتی ردیف روی کلام گذاشته شده است. برخی از این اشعاری که در موسیقی‌ها هستند راه زندگی را نشان می دهند و آموزنده هستند. ما اگر شعر موسیقی را متوجه نشویم اصلا خوب نیست و باید شعر و موسیقی با هم آمیخته شوند تا اثری ماندگار پدید آید.

ابراهیم اسماعیلی در طرح پرسشی از استادان حاضر مانند نادر گلچین، سریر و محمدعلی بهمنی گفت: در سال های اخیر موسیقی ایرانی رویکردی زیادی در استفاده از اشعار معاصر در این زمینه داشته است، از نظر شما ظرفیت شعر معاصر در چه حد است و چه مقدار در این تجربه موفق بوده است؟

محمد سریر در پاسخ به این پرسش گفت: استفاده از اشعار معاصر به این معنی نیست که از اشعار کهن استفاده نمی شود، شعر امروز به هرحال نگاه تازه به مسایل جامعه دارد ولی این اشعار از تکنیک و فضاسازی هنری در شعرفارسی ایجاد می کند که این موضوع به موسیقی حالتی خاص و جذاب می بخشد.

سپس نادر گلچین در رابطه با حضور کلام در موسیقی گفت: موضوعی که در موسیقی قابل ارج نهادن است کلام است، آن قدری که کلام تاثیرگذار است موسیقی نمی تواند موثر واقع شود، برخی از اشعاری که امروزه در موسیقی استفاده می شود قابل قبول نیستند و حساب و کتاب درستی ندارند.

محمدعلی بهمنی شاعر و غزل‌سرا درباره این موضوع گفت: بهترین کاری که می توان انجام داد این است که مروری بر آثار بزرگان موسیقی و شعر کنیم و از آنها بهرمند شویم. هر شعری هر چند که قابلیت همراهی با موسیقی را نیز نداشته باشد یک ظرفیت‌های پنهانی دارد که نباید از آن‌ها غافل شویم.

وی افزود: در گذشته اشعار بیشتر به صورت منثور بوده اند اما شعر موزون آنقدر ظرفیت داشته است که تا امروز در موسیقی از آن بهره می بریم این خود جای خرسندی دارد که ما به میراث و اصلیت خود برگشته ایم.

در ادامه نشست مراسم رونمایی از آلبوم «این نیز بگذرد...» برگزار شد و فاضل جمشیدی خواننده این اثر گفت: مدتی به دلیل فشارهای عصبی موسیقی کسالت بر من وارد شد و در این مدت تنها کسی که بیشتر به فکر من بود و به دیدار من می آمد حسین پرنیا آهنگساز این آلبوم بود و طی گفتگوهایی با هم این اثر را تولید کردیم.

در این مراسم رونمایی از آلبوم «این نیز بگذرد...» توسط اساتید عرصه موسیقی مانند نادر گلچین، محمد سریر، محمدعلی بهمنی و عباس محمدی انجام شد.

هنرمندان این اثر قصد اجرا در این نشست را داشتند که به دلیل حادثه پلاسکو و ابراز همدردی با خانواده این شهدا، اجرا را لغو کردند.