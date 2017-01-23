صادرات ۲۷ هزار و ۴۲۹ تن انواع محصولات کشاورزی از استان زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله جعفری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: طی ۹ ماهه نخست سال جاری بالغ بر ۲۷ هزار و ۴۲۹ تن انواع محصولات کشاورزی به ارزش ۱۶ میلیون و ۴۵۶ هزار دلار از استان زنجان صادر شده است.

وی ارزش ریالی این میزان صادرات را بالغ بر ۵۲۹ میلیارد ریال اعلام و تصریح کرد: طی این مدت محصولاتی همچون گوجه فرنگی، سیر، سیب زمینی، کشمش، رب گوجه فرنگی، هندوانه، محصولات لبنی، ماهی، جوجه یک روزه و تخم مرغ نطفه دار به کشورهای عراق، روسیه، کویت، ترکمنستان، اتریش، بلژیک، هلند، ترکیه، مجارستان، عمان، افغانستان و ارمنستان صادر شده است.

مدیر تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان اظهار کرد: ۲۱ محصول کشاورزی تولیدی در استان زنجان دارای مزیت صادراتی است.

جعفری تصریح کرد: کشاورزان پیشرو در استان زنجان هم اکنون بیش از ۶ تا ۷ برابر کشاورزان معمولی تولید دارند.

مدیر تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان سطح اراضی کشاورزی استان زنجان را ۸۱۶ هزار هکتار اعلام و خاطرنشان کرد: این سطح ۳.۶ درصد اراضی کشاورزی کشور را شامل می‌شود