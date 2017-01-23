افزایش سه برابری اعتبارات طی سه سال گذشته در قوچان

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قامتی ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان قوچان در اولویت قرار دادن اخلاق و تقوای سیاسی مدیران را خواستار شد و اظهار کرد: رعایت اخلاق و تقوای سیاسی برای مدیران سبب می شود که مردم بتوانند امروز با آرامش نسبی به حرکت موفق مدیران امیدوار شوند.

وی افزود: وقت شناسی یکی از نکاتی است که مسئولان با حضور به موقع خود وشرکت در جلسات برای پیشبرد کار مدیریتی خود و حرکت در یک سیستم دارا هستند.

فرماندار قوچان به مقایسه جذب و تخصیص اعتبارات سال جاری با سال های گذشته پرداخت و بیان کرد: با ثمره وحدت، تعامل بین دستگاه اجرایی و دستگاه قضایی، همگرایی مجموعه های مدیریتی به نسبت دوره های قبل سه برابر میانگین دوره ها جذب، تخصیص واعتبار پروژه برای قوچان اخذ شده است.

وی مدیریت آب را مسئله حیاتی برای شهرستان دانست وگفت: امروز مدیریت آب مسئله مهمی است که با حداقل استفاده درست آن می توان بهینه استفاده کرد.

قامتی به وجود سه برابری چاه های غیر مجاز در چند سال اخیر در قوچان اشاره کرد و افزود: وجود دو هزار چاه غیر مجاز در سطح شهرستان سبب شد که با ایجاد شرایط بحران ملی و مسئله هدر رفت آب امروز تاوان مشکلات عدم نظارت صحیح را پاسخگو باشیم.

وی تصریح کرد: مهم ترین مسئله مدیریت برمنابع آب است نه مدیریت بر تعداد چاه ها، زیرا برخی از روستاها با مشکلات جدی مواجه هستند و حداقل منابع آبی برای مدیریت مصارف کشاورزی و باغداری حفظ می شود.

فرماندار قوچان خاطرنشان کرد: تا کنون توانستیم شرایط سختی آب قوچان را به ۵۰۰ برسانیم که نسبت به میانگین استانی و کشوری وضعیت بهتری داریم.

وی در خصوص برگشت خوردن اعتبارات پروژه میدان ورزش نیز گفت: تاکنون هیچ پولی برگشت نخورده است و تقاضای ما این بود که با رعایت اصول ایمنی و استاندارد بهترین پروژه را جهت ماندگاری بهتر در شهرستان ایجاد شود.

قامتی بیان کرد: ما درصدد هستیم که اعتباری از دست ندهیم و از مدیران خواستاریم که اعتباراتی که تخصیص پیدا شده است، نیز برنگردد.

وی مشارکت حداکثری در انتخابات را لازمه شور واشتیاق انتخاباتی دانست و اظهار کرد: تلاش ما این است که از همه ظرفیت ها وبسترها برای برگزاری انتخابات سالم و پرشور استفاده کنیم و رعایت این نکته مدنظر باشد که به هیچ وجه از امکانات دولتی برای تبلیغ انتخاباتی فرد یا گروه خاصی استفاده نشود.