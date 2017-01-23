۱۷ میلیارد تومان اعتبار در حوزه شهرستان قوچان جذب شد

هادی شوشتری ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان قوچان به هماهنگی، پیگیری امور اجرایی شرکت های سرمایه گذاری اشاره کرد و اظهار کرد: با برگزاری یک جلسه نمی توان به نتیجه گیری رسید بلکه نیاز است تا با بسترهای لازم زمینه سرمایه گذاری در شهرستان و جذب سرمایه را ایجاد کنیم.

وی افزود: ورود سرمایه گذار و ایجاد سرمایه گذاری سبب تولید و زمینه اشتغال را در پی دارد ودر برای کاهش آسیب های اجتماعی حرکت کرده ایم.

وی ادامه داد: نیاز داریم تا با ایجاد شورایی جهت ورود سرمایه گذار به شهرستان در بخش های کشاورزی، صنعت، خدمات، گردشگری، عمران وساختمان بسترهای لازم را فراهم کنیم.

نماینده مجلس شورای اسلامی قوچان خواستار پیگیری مسئولان برای جذب اعتبارات لازم شد و گفت: از دستگاه های اجرایی این تقاضا را داریم تا برای پیگیری اعتبارات جهت توسعه شهرستان قدم بر دارند زیرا اگر نتوانیم اعتبارات خودمان را جذب کنیم این اعتبارات به قسمت های دیگر تخصیص می یابد.

شوشتری به تخصیص ۱۷ میلیاردتومان اعتبارات به صورت صد درصدی در حوزه شهرستان پرداخت وگفت: با پیگیری هایی که با مسئولان کشوری داشتیم در حوزه های فرهنگی وهنری، ورزش محلات، دانشگاه فناوری نوین، عمران شهری و راهداری این اعتبارات برای قوچان اختصاص یافت.