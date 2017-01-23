احداث جاده دسترسی به دریاچه نمک قم ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم در بازدید کارگروه ویژه دریاچه نمک قم از جاده دسترسی دریاچه نمک موقعیت جغرافیایی و لزوم احداث جاده دسترسی مصوب از قم مورد تأکید قرار گرفت.
در این بازدید احمد ذاکری رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم با اشاره به اهمیت سرمایهگذاری و اشتغالزایی در دریاچه نمک قم اظهار داشت: مطالعات اولیه جاده دسترسی مصوب با پرداخت مبلغ ۲ هزار میلیارد ریال اعتبارات استانی و مشارکت سرمایهگذار و شرکت بهره بردار به اتمام رسیده است و در مرحله ادامه جذب اعتبارات و اخذ موافقت نامه قرار گرفته است.
وی هدف از این بازدید عملیاتی از منطقه دریاچه نمک را آشنایی مدیران دستگاههای مربوطه استان از منطقه و کمک، تشویق و ترغیب سرمایهگذار جهت سرمایهگذاری در این منطقه ذکر کرد و افزود: سرمایهگذار منتخب شرکت توسعه و تجهیز امداد است که این شرکت از مشاورین کشورهای خارجی جهت دانش فنی و استصحال شورآبهها استفاده میکند.
ذاکری با بیان اینکه این شرکت برای ادامه راه نیاز به عزم جدی و همت تمام ارگانهای استان دارد، گفت: به زودی عملیات اجرایی، استحصال و فرآوری املاح معدنی دریاچه با پایلوت قرار دادن و استقرار مدیریت شرکت در استان قم آغاز میکند.
وی نزدیکی به تهران و برخورداری سرمایهگذار از امتیاز معافیت مالیاتی مناطق محروم و قابلیت گردشگری از مزیتهای احداث این جاده برشمرد و اظهار داشت: احداث این جاده برای معادن و کارگاههای موجود در این منطقه نیز اهمیت بسزایی دارد و باعث توسعه و رونق آنها میگردد.
لازم به ذکر است محدوده دریاچه نمک قم در مرز جغرافیایی مشترک استان قم، اصفهان و سمنان است و با وسعتی حدود ۲۳۰۰ کیلومتر مربع یکی از معادن بزرگ کشور بشمار میرود که در آن علاوه بر نمک موجود در سطح دریاچه تا کنون ۳۲ میلیون تن منیزیا (یون منزیم) و ۲۰۰ میلیون تن کلرید سدیم و ۵/۵ میلیون تن کلرید پتاسیم کشف شده است.
این دریاچه منبع عظیم و سرشاری از انواع املاح معدنی است که ارزش تخمینی ذخایر آن بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار است.
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