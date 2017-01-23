۴۳ پروژه زیست محیطی در مناطق نفتخیز تعریف شده است

بیژن عالیپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای اینکه گازهای همراه با نفت سوخته نشود، پروژه های مختلفی در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تعریف کردیم.

وی افزود: به دستور وزیر نفت، ۴۳ پروژه برای رعایت هرچه بیشتر ملاحظات زیست محیطی تعریف کردیم تا در آینده نزدیک دیگر هیچ گازی به فلرهای نفتی نرود.

مدیرعامل مناطق نفتخیز جنوب ادامه داد: این پروژه ها برای جمع آوری گازهای همراهی که در فلرها سوخته می شود، ‌تعریف شده اند.

عالیپور با اشاره به اینکه بخشی از این پروژه ها در گچساران اجرا می شود، تصریح کرد:‌ اکثریت پروژه ها خاص مناطق نفتی حوزه خوزستان است و از این میان نیز عمده آنها در کارون، مارون و آغاجاری اجرایی می شود.

وی خبر داد: ‌یکی از بزرگترین کارهای انجام شده توسط نفت صفر کردن حریم در طرح تفصیلی مسجدسلیمان بود. این طرح ۲۵ سال راکد مانده بود ولی ما نسبت به صفر کردن حریم اقدام و از آن مقدار اراضی نفت که در منازل حدود هفت هزار خانوار بود گذشتیم.