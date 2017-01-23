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۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۰۸

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کردستان:

واحدهای فناور عامل خلق ثروت و توسعه پایدار در جامعه هستند

واحدهای فناور عامل خلق ثروت و توسعه پایدار در جامعه هستند

قروه- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کردستان واحدهای فناور را عاملی برای توسعه پایدار در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی دانست و آن را بنیان خلق ثروت با کارآفرینی مؤثر عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدقربان کیانی ظهر امروز دوشنبه در آیین افتتاحیه مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان قروه اظهار داشت: هدف از افتتاح این مرکز پرورش ایده های دانشجویان، اعضای هیئت علمی و کارکنان در راستای تبدیل به محصول و خلق ثروت برای جامعه و ایجاد کارآفرینی با فعالیت های دانش بنیان در راستای توسعه پایدار و تحقق اقتصاد مقاومتی است.

به گفته وی در حال حاضر در استان کردستان ۴۵ واحد فناور مستقر در مراکز رشد وجود دارند که از این تعداد ۳۵ طرح آن در مرحله پیش رشد هستند.

کیانی از وجود ۴ مرکز رشد و ۲۸ شرکت دانش بنیان که در مرحله پیش رشد قرار دارند خبر داد و گفت: طرح های مدنظر بیشتر در زمینه های کشاورزی، فنی و مهندسی، کامپیوتر می باشند.

وی واحدهای فناور شهرستان های قروه، مریوان و سقز را جزو مراکز اقماری شهرستان سنندج اعلام کرد و گفت: مراکز رشد بهترین فرصت برای حمایت از اقتصاد دانش بنیان است.

      

کد مطلب 3885208

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