  1. دانشگاه و فناوری
  2. دانشجویی
۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۳۰

توضیح یک دانشگاه در خصوص ایجاد اختلال در سامانه ثبت نامی

توضیح یک دانشگاه در خصوص ایجاد اختلال در سامانه ثبت نامی

دانشگاه علمی کاربردی در خصوص اختلال ایجاد شده برای ارائه خدمات سامانه «سجاد» از طریق تلفن همراه توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، طبق اعلام دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه جامع علمی کاربردی از آنجا که استفاده از مرورگرهای تلفن همراه باعث اختلال در ارائه خدمات سامانه سجاد شده است بنابراین امکان ورود به سامانه از طریق تلفن همراه موقتا غیرفعال شده است.

طراحی صفحات مخصوص تلفن همراه در حال انجام است که پس از رفع مشکل این امکان مجدد فعال می‌شود.

از دانشجویان و کاربران درخواست می‌شود تا رفع کامل مشکل از مرورگرهایی مانند کروم، فایرفاکس و نظایر آن درکامپیوتر استفاده کنند.

کد مطلب 3885210

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها