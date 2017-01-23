خیرین نیازهای شب عید کودکان محروم اردبیل را تأمین می کنند

جواد قرآن نویس در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: به مانند سال‌های گذشته در ایام پایانی سال خیرین هدایای خود برای تهیه نیازمندی کودکان محروم را به بنیاد حمایت ارائه می‌دهند.

وی افزود: برخی خیرین که در خارج از کشور اقامت دارند همه‌ساله نسبت به تهیه مایحتاج کودکان مبالغی را اختصاص می‌دهند که از آن جمله خیر مقیم کشور اتریش همه‌ساله هزینه‌ای برای تأمین نیازمندی کودکان در نظر می‌گیرد.

رئیس بنیاد حمایت از کودکان بی‌سرپرست و سرطانی استان متذکر شد: بنیاد حمایت بعد از شناسایی کودکان محرومی که یا به طریقی معرفی شده یا عضو بنیاد هستند، نسبت به اختصاص هزینه‌ها اقدام می‌کند.

به گفته قرآن نویس از جمله اینکه یکی از کارکنان بنیاد به همراه کودکان به بازار رفته و البسه و وسایل مورد نیازی که خود کودک انتخاب کرده را تهیه می‌کند.

وی متذکر شد: در ادامه وسایل خریداری شده هر کودک بسته بندی شده و در شب عید به همراه مواد غذایی لازم به منازل کودکان ارسال می‌شود.

رئیس بنیاد حمایت از کودکان بی‌سرپرست و سرطانی استان تأکید کرد: حمایت خیرین در تأمین نیازمندی‌ها قابل‌توجه است و در برخی مواقع حتی نذوراتی به بنیاد حمایت اعطا می‌شود.

قرآن نویس به اختصاص وسایل مورد نیاز کودکان بی‌سرپرست و محروم در طول سال نیز اشاره کرد و گفت: در طول سال نیز نیازمندی‌های معیشتی، تحصیلی و حتی خدمات درمانی و دارویی کودکان تأمین می‌شود.