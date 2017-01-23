پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان‌دهنده خروج سامانه بارشی از استان و حاکم شدن جریانات شدید شمالی بر روی دریا و سواحل است.

وی با اشاره به اینکه پیش‌بینی می‌شود خلیج فارس از امروز تا بامداد چهارشنبه مواج و متلاطم باشد، افزود: آسمان استان کمی تا قسمتی ابری همراه با وزش باد و در برخی نقاط پدیده مه خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر اضافه کرد: جهت باد شمال غربی تا شمال با سرعت ۱۶ تا ۴۲ کیلومتر در ساعت و بر روی دریا گاهی تا ۴۸ کیلومتر در ساعت و ارتفاع موج بین ۹۰ تا ۱۸۰ سانتیمتر و گاهی تا ۲۱۰ سانتیمتر است.

وی ادامه داد: فردا زمان جزر اول دریا ساعت یک و ۲۳ دقیقه بامداد، مد اول ساعت هفت و ۱۳ دقیقه، جزر دوم ساعت ۱۰ و هفت دقیقه و مد دوم ساعت ۱۷ و ۴۰ دقیقه خواهد بود.

مساعدی در ارتباط با مقدار بارش ۲۴ ساعت گذشته در برخی نقاط استان نیز بیان کرد: مقدار بارش در فرودگاه بوشهر ۵.۷ میلیمتر، برازجان ۱۹.۳، خارگ ۴، بندرریگ ۷، گناوه ۰.۵، آبپخش ۱۳.۶، اهرم ۳، آبطویل ۶.۴، تنگ ارم ۴، رود فاریاب ۱۱، بنه جابری ۱۸، خورموج ۳.۵، دیر ۱۱.۹، جم ۵.۵ و عسلویه ۳ میلیمتر بوده است.