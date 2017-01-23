مسائل کشور معلول مشکلات مدیریتی است/لزوم حفظ بصیرت در شرایط امروز

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی ظهر دوشنبه در دیدار با سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در این برهه از زمان هیچ هدیه ای برای مردم و جامعه بهتر از اهدای بصیرت نیست.

وی با بیان اینکه ایران، کشوری غنی با مردمی هوشیار و بهره‌مند از مکتبی غنی است با این وجود مشکلات اقتصادی و اجتماعی بسیاری دارد، بیان کرد: مشکلات اجتماعی کشور معلول مشکلات فرهنگی است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اضافه کرد: مشکلات اقتصادی کشور نیز معلول مشکلات سیاسی است و همه اینها معلول مشکلات مدیریتی است.

عبادی با تأکید بر اینکه اگر کشوری هیچ نداشته باشد اما از مدیریت قوی بهره‌مند باشد، همه چیز به دست خواهد آورد، اظهار داشت: اگر مدیریت ضعیف باشد به طور حتم استعدادها نیز هدر می رود و در نتیجه به صورت واهی می خواهیم مشکلات کشور را دیگران حل کنند که این خود بالاترین مشکل است.

بصیرت مهمترین هدیه در شرایط امروز جامعه است

وی، رهنمودهای رهبر معظم انقلاب را بالاترین سرمایه کشور عنوان کرد و گفت: همه این سرمایه ها بهره بردار می خواهد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه تشکیلات نظام به گونه ای بوده که استفاده از این سرمایه ها مبتنی بر نوع انتخاب و اختیار مردم قرار گرفته است، عنوان کرد: وقتی انقلاب اختیارات را از انگلیس، آمریکا و اسرائیل سلب کرد و دست خود مردم داد، بقیه مبتنی بر نوع انتخاب و اختیار مردم است.

عبادی با اشاره به اینکه دشمن نیز از این فرصت ها تاکنون سوء استفاده‌های بسیاری کرده است، افزود: اگر حواسمان جمع باشد مشکلات کشور خیلی ساده حل می شود اما دشمن به صورت حساب شده و دقیق شرایطی ایجاد کرده که سرهیچ ما را معطل می کند.

نباید ندانسته اختیارات خود را به حزب و گروهی دهیم

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه نباید ندانسته اختیارات خود را به حزب، گروه، طیف و حتی احساسات نفسانی دهیم، بیان داشت: وقتی می خواهیم حتی به یک شورای روستایی رأی دهیم سعی کنیم به کسی رأی بدهیم که بتواند مشکلات را حل کند.

عبادی با بیان اینکه اگر نسبت به این گوهر گرانبهای اختیار، بصیرت پیدا کردیم همه مسائل حل است، گفت: اما اگر این بصیرت را پیدا نکردیم مسائل دیگر ناشی از غفلت است.

وی به عمر ۳۷ ساله انقلاب اشاره کرد و گفت: در این ۳۷ سال آفات و خطرات زیادی پیش آمد که اگر در هر کشوری پیش می آمد، آن را نابود می کرد اما ملت ایران از آن سربلند بیرون آمد و این به دلیل داشتن بصیرت بود.