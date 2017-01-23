نخستین دوره آموزشی «تربیت ناظران» هلال احمر خوزستان برگزار شد

علی خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دانش مربیان باید به روز باشد تا بتوانند در انتقال علم روز نقش محوری خود را ایفا کنند، اظهار کرد: به فعالیت مربی و ناظر حساسیت بسیاری داریم و مربیان و ناظران در تربیت نیروهای ماهر، امدادگر و نجاتگر نقش ویژه ای دارند.

وی افزود: نخستین دوره آموزشی تربیت ناظر ویژه مربیان امداد و نجات هلال احمر برگزار شد که در این دوره ۳۰ نفر از مربیان امداد و نجات با آخرین و جدیدترین روش های نظارت آشنا شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان تصریح کرد: با توجه به ابلاغ دستورالعمل آموزش های امدادی و ضمن خدمت سازمانی و در راستای تکمیل فرآیند آموزش و انجام بخش نظارت و ارزیابی، این دوره با هدف تربیت ناظر متخصص برگزار و پذیرفتگان پس از آزمون پایان دوره به عنوان ارزیاب و ناظر تخصصی دوره ها فعالیت خود را آغاز کردند.

خدادادی در پایان با اشاره به ضرورت گسترش فعالیت های امدادی در تمام شهرستان ها تأکید کرد: مربیان در این زمینه تاثیرگذار هستند و باید مسیر را برای تربیت نیروهای امدادی متخصص هموار کرد.