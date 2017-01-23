حادثه پلاسکو نمونه کوچکی از فضای پر خطر زندگی ماست

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید امیرمحسن ضیائی در جلسه معارفه دبیرکل جدید جمعیت هلال احمر، ضمن تسلیت به خانواده‌های داغدار آتش‌نشانان حادثه ریزش ساختمان پلاسکو که عزیزان خود را برای نجات جان مردم از دست دادند، گفت: باید از خداوند متعال برای خانواده این آتش‌نشانان طلب صبر کرد؛ با توجه به شناختی که از یکی دو نفر این آتش‌نشانان داشتم، این افراد بسیار با اخلاق و حرفه‌ای و با کمترین دریافتی‌ و بی‌هیچ چشمداشت، به همنوعان خود خدمت‌رسانی می‌کردند.

وی همچنین با تشکر و عرض خسته‌نباشید به همه فعالان حاضر در عملیات امدادرسانی و آواربرداری ساختمان پلاسکو، افزود: در این زمینه از همکاران خود در سازمان امداد و نجات، هلال‌احمر استان تهران و به خصوص امدادگران و نجاتگران غیور تیم‌های جست‌وجو و نجات؛ تقدیر و تشکر می کنم.

عملیات نجات در حوادث مختلف نیاز به تجهیزات به روز و آموزش‌های تخصصی دارد

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به اینکه انجام عملیات نجات در حوادث مختلف نیاز به ابزار تخصصی فراوان و آموزش‌های زیادی دارد، عنوان کرد: انجام این عملیات در فضاهای شهری بسیار پیچیده‌تر است و در حادثه تاسف‌بار ریزش ساختمان پلاسکو، برای آواربرداری نیاز به تجهیزات پیچیده، پشتیبانی، تجهیزات سنگین و نیروهای فوق‌حرفه‌ای داشتیم.

وی با اشاره به اینکه حادثه پلاسکو، به بحرانی فراتر از یک بحران شهری تبدیل شد، خاطرنشان کرد: این حادثه نشان داد که ما نه تنها در آموزش مردم با مشکل روبه‌رو هستیم، بلکه تاب‌آوری در برابر حوادث نیز در کشور پایین است و این پیام خوبی نیست.

امدادگران دوشادوش نیروهای آتش نشان بودند

ضیائی با اشاره به اینکه هم‌اکنون عملیات آواربرداری در ساختمان پلاسکو را آتش‌نشانی انجام می‌دهد، عنوان کرد: با وجود اینکه آواربرداری در شرح وظایف هلال‌احمر نیامده است، امدادگران و نجاتگران این جمعیت از ساعات ابتدایی حادثه، دوشادوش همکاران خود برای نجات زیرآوار ماندگان تلاش کرده اند؛ اما ضروری است تا در این زمینه همه تیم های امدادی ازجمله آتش‌نشانان به تجهیزات پیشرفته فردی و بهره‌مندی از دستگاه‌هایی برای ارسال سیگنال از زیر آوار مجهز شوند تا در صورت مواجهه با چنین حوادثی بتوان به راحتی برای نجات آنها اقدام کرد.

وی با بیان اینکه هلال‌احمر، در حوادث و اتفاقات؛ تنها نهاد پشتیبان برای بسیاری از دستگاه‌ها است، اظهار کرد: متاسفانه در مدیریت حوادث کشور، نه امکانات روزآمد وجود دارد و نه اینکه خود ما به عنوان مسئولان، نگاه حرفه‌ای به این موضوع داشته‌ایم؛ که نمونه بارز آن عدم توجه لازم به بودجه هلال احمر است. البته فارغ از بحث بودجه، ضروری است تا هلال‌احمر در این زمینه برای خود برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام داده و گروه‌های ایثار خود را که از میان نجاتگران حرفه‌ای برگزیده شده و می شوند، به تجهیزات روزآمد و آموزش های در سطح بین المللی مجهز کنیم.

ضرورت آموزش همگانی و آگاهی‌بخشی به مردم در مواجهه با حوادث مختلف

رئیس جمعیت هلال‌احمر با تاکید بر ضرورت آموزش همگانی و آگاهی‌بخشی به مردم در مواجهه با حوادث مختلف، تصریح کرد: در حادثه پلاسکو شاهد ضعف آموزش و اطلاع‌رسانی در میان مردم بودیم تا جایی که در ساعت‌های اولیه حادثه ازدحام بیش از حد مردم (که البته همه به حق نگران بودند)؛ اعزام نیروها، خودرو و تجهیزات امدادی را به شدت کند کرده بود و البته این اتفاق را تنها در ریزش یک ساختمان شاهد بودیم و حال تصور کنید زلزله‌ای در تهران رخ دهد و آن زمان باید دید چگونه با اتفاقات احتمالی و متعدد بعد از آن خواهیم شد و همه اینها نشان می‌دهد که ما همچنان به آموزش های لازم در حوزه بحران نمی‌اندیشیم و به آن اهمیت نمی‌دهیم.

وی با استناد به فرموده مقام معظم رهبری؛ تصریح کرد: البته همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند اکنون وقت این صحبت‌ها نیست و همه باید دست به دست هم بدهیم تا روند عملیات تسریع شود و پس از پایان آواربرداری؛ در جمع مسئولان حساسیت‌های لازم برای مدیریت حوادث بزرگ ایجاد شود.

ظرفیت‌های بسیار خوبی در نیروهای مسلح برای مدیریت حوادث وجود دارد

ضیائی با اشاره به اینکه ظرفیت‌های بسیار خوبی در نیروهای مسلح همچون همیشه حاضر و آماده بودن، مدیریت مثال زدنی و تجهیزات به روز در مواقع بروز سوانح و حوادث وجود دارد و باید برنامه‌ جدی برای همکاری با این عزیزان در نظر گرفته شود، تاکید کرد: در این زمینه مذاکراتی با فرمانده سابق نیروی زمینی ارتش صورت گرفته بود و باید این مهم؛ پیگیری شود تا به نتایج مطلوبی برای توسعه همکاری‌ها دست یابیم.

رئیس جمعیت هلال احمر همچنین از همه افرادی که در موضوع ماده 92 در برنامه ششم با تمام توان زحمت کشیدند؛ بخصوص معاون امور حقوقی و مجلس و همکارانشان، مدیران عامل استان‌ها، روسای سازمان‌ها، معاونت‌ها و صد البته رسانه‌ها که همراهی و دغدغه مشترک داشتند، تشکر و قدردانی کرد و گفت: خوشبختانه در این ماده جایگاه و وظایف هلال احمر به خوبی دیده شده است که در آینده اثرات آن در تثبیت و افزایش جایگاه هلال احمر و همچنین بهبود خدمت رسانی به مردم بروز و ظهور خواهد داشت.

دبیرکل جدید جمعیت هلال احمر

رئیس جمعیت هلال احمر در ادامه این جلسه که به منظور معرفی دبیرکل جدید هلال احمر تشکیل شده بود، گفت: مصطفی محمدیون؛ انسانی صریح، سریع، صدیق و شجاع است و پیگیری ایشان در فعالیت ها تا جایی که کار را به نتیجه برسانند، مثال زدنی است.

ضیائی با بیان اینکه دبیرکل جدید هلال احمر در خارج و داخل جمعیت سوابق متعدد اجرایی دارد، تاکید کرد: دبیرکلی جمعیت هلال احمر مسئولیت بسیار مهمی است، به عنوان معاون اول رئیس جمعیت هلال احمر، باید روابط بین صف و ستاد، داخل ستاد و استانها را هماهنگ کند و با شناخت بسیار قوی و عملیاتی که آقای محمدیون از استانها دارد، می توان به تجربیات ایشان در این خصوص اتکا کرد.

وی با تاکید بر اینکه مهمترین ماموریت دبیرکل جدید جمعیت هلال احمر، اجرای برنامه 5 ساله جمعیت است، خاطرنشان کرد: از سال آینده برنامه 5 ساله هلال احمر اجرایی می شود. این جمعیت ظرفیت های بسیار بالایی همچون امدادگران، جوانان، داوطلبان، مدیران و کارکنان را دراختیار دارد و باید با توجه به این ظرفیت ها، نقش مثبت خود را در جامعه ایفا کند.

در کنار خانواده بزرگ هلال احمر؛ راه خدمت رسانی به مردم را هموار می کنیم

مصطفی محمدیون دبیرکل جمعیت هلال احمر نیز در این مراسم ضمن تقدیر از اعتماد رئیس جمعیت برای انتخاب وی به عنوان دبیرکل، اظهار کرد: تقریبا دو سال پیش در چنین جایگاهی به عنوان رئیس حوزه ریاست معرفی شدم و کار خود را در این حوزه با این هدف که چشم بینای رئیس و گوش شنوای کارکنان و مدیران هلال احمر باشم آغاز کردم و در این 2 سال تمام تلاش خود را برای تحقق این هدف به کار بستم.

وی در ادامه تاکید کرد: امیدوارم در فاز دوم خدمت به عنوان دبیرکل جمعیت هلال احمر، همگام با مسئولان و خانواده بزرگ این نهاد مردمی در تمام فراز و نشیب ها، منعکس کننده مشکلات و هموار کننده راه خدمت رسانی هلال احمر به مردم جامعه باشم.

معرفی سخنگو و مدیرکل حوزه ریاست هلال احمر

در پایان این مراسم، رئیس جمعیت هلال احمر، دکتر محسن آسوبار را به عنوان مدیرکل حوزه ریاست و سخنگوی هلال احمر معرفی کرد.

آسوبار پیش از این رئیس مرکز مستقل جمعیت هلال احمر کیش بود.