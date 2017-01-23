۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۳۲

سخنگوی شورای شهر رشت:

اولویت بندی صحیح برای حل مشکلات مهمترین خواسته شورا از شهردار است

رشت- سخنگوی شورای شهر رشت گفت: رای اعتماد اعضای شورا به شهردار برای حفظ ثبات در مدیریت شهری بوده و انتظار می رود که پاسخ این اعتماد، اولویت بندی صحیح برای حل مشکلات شهری از سوی شهردار باشد.

فاطمه شیرزاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حفظ ثبات در مدیریت شهری مهمترین عامل رای اعتماد دوباره اعضای شورای شهر به شهردار رشت بود و اولویت بندی صحیح برای حل مشکلات، مهمترین خواسته شورا از شهردار است.

وی با اشاره به وجود برخی مشکلات در زمینه پروژه های عمرانی، معوقات کارگران بخش های مختلف شهرداری و کیفیت آسفالت در سطح شهر تأکید کرد: اتمام پروژه های نیمه تمام، پرداخت حقوق معوقه پاکبانان، کارگران فضای سبز، بازرسان خطوط و نگهبانان از مهمترین اولویت هایی است که شهردار باید نسبت به حل آنها اقدام فوری انجام دهد.

سخنگوی شورای شهر رشت با اشاره به پرداخت بخشی از معوقات پاکبانان و کارگران فضای سبز و شارژ مجدد بیمه آنها گفت: انتظار می رود که تدابیر لازم برای پرداخت حقوق معوقه بازرسان خطوط و نگهبانان که از آبان ماه حقوق دریافت نکرده اند نیز اقدام فوری شود.

شیرزاد همچنین بر دستور کار فوری قرار گرفتن پرداخت معوقات 60 راننده حجمی شهرداری نیز تأکید و خاطرنشان کرد: افزایش رضایتمندی کارکنان و کارگران شهرداری باید مهمترین اولویت شهردار باشد.

وی تأکید کرد: باید تلاش کنیم تا به رغم تمام اختلاف نظرات موجود، مشکلات شهری را برطرف کرده و پاسخ مناسبی به اعتماد شهروندان بدهیم.

سخنگوی شورای شهر رشت خاطرنشان کرد: وجود اختلاف نظر به دلیل تعدد آرا امری بدیهی است اما باید تلاش شود تامواضع و نظرات سازنده در چارچوب های اخلاقی مطرح شده که برای توسعه شهر مفید باشد.
 

    • سید جواد انصاری IR ۱۸:۴۸ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۵
      سلام سرکار خانوم شیرزاد از اینکه این همه دغدغه پرسنل نیروهای شرکتی شهرداری رو دارید کمال تقدیر وتشکر رو داریم.

