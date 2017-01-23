بهرام غیبی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در حال حاضر ۷۹ کانون ویژه غنچههای هلال در سطح استان دایر است که تعداد اعضای ثبت شده آن ها شامل ۳۵۰ نفر است.
وی تأکید کرد: غنچههای هلال گروهی از کودکان چهار تا ششساله عضو هلالاحمر هستند که آموزشهای امدادی مختلف را دریافت میکنند.
به گفته مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان در برنامههای مشترک با بهزیستی استان آموزشهایی در مهدهای کودک برای غنچههای هلال در موضوعات امداد و نجات از جمله پناه گیری در حوادث ارائه میشود.
غیبی با اشاره به ارائه آموزشهایی در جشن انقلاب غنچههای هلالاحمر متذکر شد: این جشن با حضور ۵۰۰ نفر از غنچههای هلال، والدین و مربیان مهدهای کودک در ۱۰ بهمنماه سال جاری در سالن فدک برگزار میشود.
وی تأکید کرد: هلالاحمر سیاست آموزش امدادی برای تمامی سنین را دنبال میکند و بر همین اساس آموزش کودکان نیز بخشی از برنامههای هلالاحمر را شامل میشود.
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