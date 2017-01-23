برآورد نیروی انسانی مورد نیاز در علوم پزشکی/ظرفیتها تثبیت می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر باقر لاریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت در افتتاحیه کارگاه توجیهی نقشه علمی کلان مناطق آمایشی کشور که امروز در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد با تاکید بر لزوم ترسیم نقشه راه روشن برای توسعه علمی مناطق آمایشی کشور گفت: به زودی اسناد مناسبی برای همه مناطق آمایشی ترسیم خواهد شد که برنامه این مناطق برای توسعه نیروی انسانی حوزه آموزش و پژوهش علوم پزشکی مشخص خواهد شد.

نقشه توسعه علمی کلان منطقه تا پایان سال جاری ترسیم شود

معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت:‌ از کلان مناطق آمایشی کشور انتظار می رود نقشه توسعه علمی کلان منطقه را تا پایان سال جاری ترسیم کنند و در این نقشه از توان تمامی بخش های مستقر در منطقه از جمله دانشگاههای زیرمجموعه وزارت علوم و بخش خصوصی برای توسعه آموزش علوم پزشکی بهره برداری کنند.

لاریجانی اظهار داشت: بحث محاسبات نیروی انسانی بسیار مهم است و باتوجه به بستر نظام ارائه خدمات سلامت کشور می تواند مولفه های زیادی داشته باشد و با سناریوهای مختلف نظام سلامت کشور مدل ها و نیازهای متفاوتی برای این بحث وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: اگرچه عدم قطعیت زیادی در این حوزه وجود دارد، ولی این موضوع نباید ما را از ترسیم نقشه راه باز بدارد. گرچه نقشه ای که ترسیم می شود صد درصد بسته نیست و به مرور متناسب با نیازها و شرایط جدید می تواند بازبینی شود.

الگوی ماموریت گرایی دانشگاهها و مناطق آمایشی کشور

معاون آموزشی وزارت بهداشت از الگوی ماموریت گرایی دانشگاهها و مناطق آمایشی کشور به عنوان نمونه ای از برنامه های کلان حوزه آموزش نام برد و گفت: در این الگو با آنالیز اسناد بالادستی مثل نقشه علمی کشور و بازیابی نقاط مغفول این اسناد و همچنین جلسات با دانشگاهها ماموریت هایی ترسیم شد و به دانشگاهها و مناطق آمایشی سپرده شد. این ماموریت ها در حال پیگیری است و این الگو می تواند به مرور زمان بازنگری شود و نیازها و شرایط جدید وارد این الگو شوند.

وی به اقداماتی که برای محاسبات نیروی انسانی در وزارت بهداشت انجام شده اشاره کرد و افزود: کاری در حوزه پشتیبانی آماده شده که به دانشگاهها ارسال شد. هدف عمده این است که فرهنگ ترسیم نقشه نیروی انسانی در نظام سلامت جا بیافتد و با ترسیم این برنامه می توان موارد را متناسب با شرایط به روزرسانی کرد.

باید بدانیم در تربیت نیروی انسانی در ۴ تا ۵ سال آینده می خواهیم به کجا برسیم

لاریجانی گفت: برنامه ما در معاونت آموزشی وزارت بهداشت این است که بدانیم در حوزه تربیت نیروی انسانی در ۴ تا ۵ سال آینده می خواهیم به کجا برسیم و برای ترسیم این چشم انداز باید علاوه بر شرایط هر منطقه، قوانین و مقررات کشور هم باید رصد شود و سناریوهای مختلفی با توجه به این موارد ترسیم شود.

معاون آموزشی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: در برخی سایت های معتبر و همچنین پایگاه سازمان جهانی بهداشت انتظارات از شرایط سلامت کشورهای مختلف ذکر شده و این خود مدلی برای شناسایی آینده سلامت کشورها است. نگاه به آینده در همه امور متفاوت است و اگر درست پیش بینی و عمل کنیم می توانیم آینده را به شکل بهتری بسازیم.

وی اظهار داشت: آینده نگاری خود یک فرهنگ است و می توان گفت توجه به این موضوع اولین بار در ترسیم نقشه علمی سلامت مورد توجه قرار گرفت. تجربه نیز نشان می دهد حوزه هایی موفق هستند که آینده نگاری خوبی را ترسیم کرده اند.

لاریجانی تاکید کرد: انتظار این است که همه مناطق با مدلی در یک افق ۵ ساله با توجه به ظرفیت ها و نیازهای خود در این بازه زمانی برنامه ای برای رشته مقاطع مختلف خود داشته باشند و به شکلی این نقشه ترسیم شود که ضمن رفع چالش های منطقه، در نظام سطح بندی خدمات ارجاع ها به مرکز کشور کاهش یابد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: نقشه توسعه رشته های تخصصی کشور در گذشته تهیه شده و این نقشه نشان می دهد با برنامه مشخصی این کار پیش نرفته و نیازهای استان های کشور خوب پوشش داده نشده است.

دانشگاهها باید ترسیم نقشه را جدی بگیرند

وی تاکید کرد: دانشگاهها باید ترسیم نقشه را جدی بگیرند، چرا که برنامه ۵ ساله توسعه نیروی انسانی دانشگاهها در شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور طرح و تصویب خواهد شد و این نقشه ها به دانشگاهها افق روشنی می دهند که چه جاهایی باید سرمایه گذاری کنند و مسیر مناسبی را برای گسترش رشته مقاطع خود طی کنند.

برنامه وزارت بهداشت برای تثبیت ظرفیت های رشته های علوم پزشکی

لاریجانی به برنامه وزارت بهداشت برای تثبیت ظرفیت های رشته های علوم پزشکی اشاره کرد و گفت: هر دانشگاهی باید نقش خود در برآورد نیازهای آتی منطقه آمایشی و کشور پیدا کند و این مسیر را به خوبی دنبال کند.

وی اضافه کرد: ترسیم این نقشه به این معنی نیست که تمامی این نیازها توسط بخش دولتی تامین شود، بلکه مناطق آمایشی باید از ظرفیت دانشگاه آزاد و بخش خصوصی نیز غافل نشوند و مدلی برای همکاری بین بخشی در اجرای این نقشه ها ترسیم کنند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: تفاهم نامه ای با دانشگاه آزاد امضا شده که مناطق آمایشی با واحدهای این دانشگاه در منطقه همکاری داشته باشند، همچنین باید برای توسعه علوم پزشکی از ظرفیت افراد و دانشگاهها در زیرمجموعه وزارت علوم نیز بهره برداری شود و همکاری مشترکی با این بخش برای توسعه علوم پزشکی طراحی شود.

وی اظهار داشت: البته نباید راه را برای نوآوری در حوزه آموزش ببندیم و نقشه کلان مناطق به نحوی ترسیم شود که اگر برنامه و نظر جدیدی وجود داشت در کنار این نقشه اجرایی شود.

نسخه اولیه نقشه علمی مناطق آمایشی تا ۲ هفته آینده آماده خواهد شد

لاریجانی گفت: نسخه اولیه نقشه علمی مناطق آمایشی تا ۲ هفته آینده آماده خواهد شد و با حرکتی رفت و برگشتی بین دانشگاههای منطقه و وزارت بهداشت این اسناد تا پایان سال نهایی می شود.