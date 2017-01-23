لب های تشنه گلستان چشم انتظار تدبیر

قدس آنلاین نوشت: استان گلستان یکی از استان های محروم کشور به شمار می رود و طبق آنچه صادقلو، استاندار گلستان عنوان کرده در حال حاضر ۹۲ روستای این استان فاقد لوله کشی آب شرب هستند؛ این در حالی است که طبق منشوری که چندی پیش تحت عنوان حقوق شهروندی توسط دولت یازدهم رونمایی شد همه مردم حق بهره مندی از حداقل امکانات یک زندگی سالم را دارند. با وجود آنکه مشکل آب تنها بخشی از محرومیت های گلستان به شمار می رود، باید دید دولت یازدهم در این چند ماه باقیمانده چگونه می خواهد مطالبات مردم این استان را در رفع محرومیت ها و تامین آب سالم پاسخ گوید؟ برای بررسی بیشتر این موضوع سراغ تنی چند از نمایندگان مردم گلستان در مجلس دهم نشسته ایم.

بحران آب از مشکلات جدی مردم گلستان

علیرضا ابراهیمی، نماینده مردم رامیان و آزادشهر در مجلس دهم با بیان بخشی از مشکلات و دغدغه های مردم گلستان، از محرومیت هایی می گوید که چشم انتظار تدبیری کارساز هستند. وی در گفتگو با «قدس آنلاین» عنوان کرد: استان گلستان با یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر جمعیت، برخلاف تصور عموم از سرسبزی و پر آبی آن، مشکلات و گرفتاری های نهفته بسیاری دارد.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بیابانی بودن دو سوم از مساحت استان گلستان گفت: اینطور نیست که بگوییم استان ما استانی کاملا حاصلخیز یا پوشیده از جنگل است لذا بحث بحران آب یکی از مشکلات جدی مردم این استان به شمار می رود.

به گفته وی ۹۷ درصد آب های زیرزمینی استان در حال بهره برداری بوده و این یکی از مشکلات جدی گلستان است.

ابراهیمی با بیان اینکه در حال حاضر در بخش آب دو مشکل عمده داریم، افزود: یک مشکل ما هدایت بخشی از سرچشمه های آب های استان گلستان در ایستگاه زرین گل به سمت سمنان است و مشکل دیگر سدی است که از سمت خراسان شمالی زده شده و مانع ورود آب به این استان می شود.

تا ۱۰ سال آینده، با مشکل ریزگردها در گلستان هم روبرو می شویم

وی با تاکید بر بیابانی بودن گستان و بهره برداری بالا از آب در این استان گفت: دولت نتوانسته در بخش کشاورزی آبیاری بارانی و قطره ای یا حتی آبیاری تحت فشار در گلستان را مدیریت و همگانی کند. هر چند کارهایی انجام شده است ولی تا رسیدن به نقطه مطلوب خیلی فاصله وجود دارد.

به اعتقاد نماینده رامیان و آزادشهر بحران آب در گلستان جدی است و تا ۱۰، ۱۵ سال آینده به سبب گسترش بیابان، ریزگردها هم راهی دیار گلستان می شوند.

ابراهیمی با اشاره به انتقال آب گلستان به سمنان در حالیکه خود با مشکل کمبود آب مواجه است، گفت: ما با این موضوع مخالف بودیم و این مخالفت از انتقال آب حق طبیعی کلستانی ها است. این امر باید بررسی شود، از طرفی دولت باید روی بخش خصوصی هم سرمایه گذاری کند و با مکانیزه کردن آب های کشاورزی و کاهش آبیاری غرق آبی، آب را مدیریت کند.

آب رودخانه های علی آباد کتول را به شهری دیگر می برند/ این روستاها فاقد آب شرب هستند

اسدالله قره خانی، نماینده علی آباد کتول هم با اشاره به مشکل آب گلستان به «قدس آنلاین» توضیح داد: به اعتقاد بنده بخش زیادی از این کمبودها ناشی از ضعف مدیریت آب به ویژه در بخش شرب است. اما این حق مسلم مردم است که از آب سالم برخوردار باشند لذا مردم استانی مانند گلستان که ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلی متر بارندگی در سال دارد نباید از بی آبی رنج بکشند و دغدغه خاطر داشته باشند؛ این به هیچ عنوان پذیرفته شده نیست.

این نماینده مردم گلستان با اشاره به محرومیت برخی از روستاهای این استان از آب شرب سالم در حالیکه نزدیک رودخانه قرار دارند، گفت: در حوزه علی آباد کتول چند روستا فاقد آب شرب هستند در حالیکه از کنار این روستا ها یک رودخانه عبور می کند اما این آب را به یک شهر دیگر می برند و مردم این روستاها فاقد آب آشامیدنی هستند.

ضعفی که محرومیت ها را گسترش داده است!

وی مشکل محرومیت روستاهای گلستان از آب شرب را ضعف مدیریتی دانست و گفت: حل این مشکل بودجه کلانی لازم ندارد ولی متأسفانه ضعف مدیریت حاکم در این بخش سبب گسترش این محرومیت ها شده است. با این حال ما درخواست مردم این روستاها را مطالبه کردیم و به نتایجی هم رسیدیم.

قره خانی با بیان اینکه رفع محرومیت از روستاهای گلستان منوط به پیگیری های مستمر است، افزود: باید یک مطالبه کلان در این حوزه از دولت داشته باشیم. حتی خود استاندار، مدیران استانی و دیگر نمایندگان مجلس و حتی فرمانداران باید به یک طریقی صدای فریاد مردم باشند.

نماینده مردم علی آباد کتول تاکید کرد: مسؤلیت پذیری در این بخش ها ضعیف است؛ این کارها می توانست یک سال پیش یا حتی چند سال پیش هم اتفاق بیفتد. درست است که بخشی از این رفع محرومیت ها مربوط به بودجه است ولی بخش عمده آن را مدیریت های ضعیف دراستان گلستان و به ویژه در حوزه آب و فاضلاب؛ چه شهری و چه روستایی شامل می شود.

۲۲ روستای گلستان اصلا آب ندارند

شهرام کوسه غراوی، نماینده مردم مینودشت هم با اشاره به محرومیت های ۹۲ روستای استان گلستان از آب شرب لوله کشی، گفت: از این بین ۲۲ روستا یا اصلا آب ندارند یا آب لوله کشی و آب شرب ندارند و ۵۰ روستا هم آب شرب سالم ندارند. اما امید داریم این اتفاق در سالهای آتی بیفتد و ما از نعمت آب سالم برخوردار باشیم. هر چند بعید می دانم این دولت در این ۴ماه باقیمانده از عمرش بتواند کاری پیش ببرد یا اتفاق خاصی در این حوزه روی دهد.

غراوی با اشاره به اینکه از زیبایی گلستان فقط نام زیبایش باقی مانده، افزود: محرومیت ها و توسعه نیافتگی گلستان به نسبت استان های دیگر خیلی بیشتر است و حتی آمار بیکاران گلستانی به نسبت استان های دیگر خیلی زیادتر است. با این حال گویا کسی قرار نیست به داد مردم این شهر برسد.

وی افزود: بنده بارها در تذکرات پیش از دستور و تذکرات میان دستورم این مهم را عرض کردم که محرومیت ها زیاد است و دولت باید تمهیدات لازم را جهت حل مشکلات کم آبی در کشور بیندیشد.

این نماینده استان گلستان با بیان اینکه کم آبی مشکلات بسیاری برای مردم استان به وجود آورده است، گفت: ما همچنان امیدواریم که این مشکلات در دولت جدید حل شود.