امکان ثبت نام دانشجویان خارجی در جشنواره فیلم کوتاه نصیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه خواجه نصیر، احمد بنی احمدی دبیر دومین جشنواره فیلم نصیر گفت: بنا به درخواست های دانشجویان و به علت تداخل امتحانات با زمان تحویل آثار به دبیرخانه مهلت شرکت در این جشنواره تا ۲۲ بهمن ماه تمدید شد.

وی تاکید کرد: بنابر تصمیم کارگروه روابط عمومی دانشگاه و با حمایت معاونت بین الملل دانشگاه دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه نیز می توانند در جشنواره شرکت کنند و فیلم های خود را به زبان های انگلیسی تولید کنند.

وی افزود: آیین معرفی برگزیدگان این جشنواره اسفند ماه ۹۵ برگزار خواهد شد.