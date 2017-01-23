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۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۴۶

امکان ثبت نام دانشجویان خارجی در جشنواره فیلم کوتاه نصیر

امکان ثبت نام دانشجویان خارجی در جشنواره فیلم کوتاه نصیر

دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه خواجه نصیر می توانند در دومین جشنواره فیلم کوتاه نصیر شرکت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه خواجه نصیر، احمد بنی احمدی دبیر دومین جشنواره فیلم نصیر گفت: بنا به درخواست های دانشجویان و به علت تداخل امتحانات با زمان تحویل آثار به دبیرخانه مهلت شرکت در این جشنواره تا ۲۲ بهمن ماه تمدید شد.

وی تاکید کرد: بنابر تصمیم کارگروه روابط عمومی دانشگاه و با حمایت معاونت بین الملل دانشگاه دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه نیز می توانند در جشنواره شرکت کنند و فیلم های خود را به زبان های انگلیسی تولید کنند.

وی افزود: آیین معرفی برگزیدگان این جشنواره اسفند ماه ۹۵ برگزار خواهد شد.

کد مطلب 3885235

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