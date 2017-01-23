مهلت سه ماهه کارفرمایان پلاسکو برای پرداخت حق بیمه

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، محمد حسن زدا افزود: کارفرمایان پلاسکو اکثراً بیمه مشاغل آزاد هستند و چون حادثه فرو ریختن ساختمان انتهای ماه اتفاق افتاد اغلب آن ها حق بیمه سه ماهه خود را پرداخت نکرده بودند. ما یک فرصت سه ماهه در نظر گرفتیم تا بتوانند حق بیمه خود را بپردازند و بیمه شان قطع نشود، البته اگر نیاز بود این زمان قابل تمدید است.

وی با اشاره به پرداخت تسهیلات به کارفرمایانی که کارگران پلاسکو را به کار گیرند، افزود: تسهیلاتی را برای آن دسته از کارفرمایان در بازار کار که بتوانند کارگران پلاسکو را در کارگاه های خود به کار بگیرند لحاظ شده به طوری که تسهیلات ٣٠ تا ٣٦ میلیون تومانی از سوی بانک رفاه با اقساط ٣٦ ماهه و کارمزد ٦ درصد برای این کارفرمایان در نظر گرفته‌ایم.

زدا با اشاره به پرداخت بیمه بیکاری به بیمه شدگان ساختمان پلاسکو اظهار داشت: به خانواده‌ها اطمینان خاطر می‌دهم نگران نباشند، تدابیر اولیه به سرعت برای برقراری بیمه بیکاری کارگران انجام شده و ستادی را در اداره کار جنوب غرب واقع در خیابان سرهنگ سخایی تشکیل دادیم و شماری از نیروهای شعبه ٢٦ تأمین اجتماعی نیز در این ستاد مستقر شدند و وظیفه ویژه آن ها برقراری بیمه بیکاری کارگران پلاسکوست.

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: ٣٦٠ نفر به منظور برقراری بیمه بیکاری تاکنون به اداره کار مراجعه کرده و پرونده تشکیل دادند که برای ٢٦٠ نفر مقرری بیمه بیکاری برقرار شده و برای مابقی نیز در حال انجام است.

وی درباره شمار کارگران پلاسکو گفت: تعداد کارگرانی که از مرکز اطلاعات دریافت کردیم حدود ٧٥٠ نفر بود که البته باید گفت این افراد در ٥٦٠ کارگاه فعالیت می کردند اما تیغه‌هایی در این کارگاه ها کشیده شده بود و تعداد کارگاه‌های کددار ثبت شده در تأمین اجتماعی عدد ١٢٠٠ را نشان می‌دهد بنابراین می توان گفت ٧٥٠ کارگر و ١٢٠٠ کارفرما در ساختمان پلاسکو مشغول به کار بوده‌اند و آمار رسمی عدد ٢٠٠٠ را نشان می دهد.

زدا افزود: البته در پلاسکو آمار ثبت شده ٦١٣ کارگر بود و سیستم بازرسی ما ٧٥٠ اسم را برای ما فهرست کرده بود و این نشان می دهد ١٢٠ نفر در پلاسکو مشغول به کار بودند اما بیمه نداشتند و سیستم بازرسی ما آن ها را شناسایی کرده است.

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه برای مصدومان ساختمان پلاسکو تدابیری اندیشیده شده است و آن ها را به کمیسیون پزشکی معرفی می کنیم، گفت: بر این اساس برای این افراد نیز مقرری از کار افتادگی برقرار خواهد شد.

زدا در خصوص برقراری مستمری بازماندگان برای شهدای آتش نشان افزود: کارکنان قراردادی و پیمانی آتش نشانی تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار دارند که پس از احراز هویت این افراد بزودی مستمری بازماندگان برقرار می شود.