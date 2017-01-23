نخستین جشنواره پخش فیلم های کوتاه ضداستبدادی در رشت برگزار می شود

حجت الاسلام و المسلمین سید حسین گلمیرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با دهه فجر امسال، نخستین جشنواره پخش فیلم های کوتاه ضداستبدادی در مجتمع خاتم الانبیاء رشت برگزار می شود.

وی افزود: این جشنواره به همت کمیته تبلیغ و رسانه اداره کل تبلیغات اسلامی گیلان تدارک دیده شده که حداقل ۱۰ فیلم کوتاه بین المللی با موضوع استکبارستیزی به نمایش در می آید.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی گیلان همچنین به برنامه های شاخص این اداره کل همزمان با دهه فجر اشاره کرد و گفت: برگزاری کرسی آزاد اندیشی در حوزه علمیه خواهران و اجتماع بزرگ مدافعان حرم در سراسر استان از مهمترین برنامه هایی است که همزمان با دهه فجر برگزار می شود.

حجت الاسلام گلمیرزاده با اشاره به تقارن میلاد مبارک حضرت زینب (س) با ایام الله دهه فجر خاطرنشان کرد: اجتماع بزرگ مدافعان حرم در روز جمعه همزمان با برگزاری نماز سیاسی- عبادی جمعه در سراسر استان برگزار می شود.

وی افزود: همچنین در روز پنج شنبه ۱۴ بهمن نیز خانواده های محترم شهدا و رزمندگان مدافع حرم نیز در رشت مورد تجلیل قرار می گیرند.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی گیلان در ادامه به اعزام ۵۰ مبلغ دینی به شهر قم برای شرکت در کارگاه چهار روزه تبلیغ اشاره کرد و گفت: پس از طی این دوره، مبلغان در مدارس سراسر استان به امور تبلیغی و فرهنگی می پردازند.