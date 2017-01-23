دو مادر باردار فنوجی گرفتار در سیلاب نجات یافتند

ضیاء هاشمزهی درگفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: دو مادر باردار فنوجی که با توجه به بسته شدن مسیرهای مواصلاتی شهرستان فنوج در روستای مسکوتان از توابع شهرستان فنوج گرفتار شده بودند با تلاش مردم و مسئولین نجات پیدا کردند.

وی افزود: از صبح امروز به دلیل بارندگی های اخیر و ایجاد سیلاب تمام مسیرهای مواصلاتی شهرستان فنوج بسته شده بود و باتوجه به اینکه جان این دو مادر و فرزندانشان برای ما خیلی اهمیت داشت عملیات بازگشایی مسیرها با جدیت دنبال شد.

وی گفت: خوشبختانه با تلاش ماموران امدادی و کمک مردم این دو مادر نجات پیدا کردند و به مرکز درمانی اسپکه منتقل شدند.

فرماندار فنوج تاکید کرد: تلاش ها برای بازگشایی بقیه مسیرها ادامه دارد و در خصوص میزان خسارات وارده در آینده نزدیک اطلاع رسانی می شود.