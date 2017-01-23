لزوم تلاش ویژه برای میزبانی شایسته استان بوشهر از مسافران نوروزی

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسن باستی پیش از ظهر دوشنبه در نشست ستاد اجرایی خدمات سفر استان بوشهر اظهار داشت: توسعه زیرساخت‌های گردشگری در استان به عنوان یک اولویت در دستور کار است و طرح‌های بسیار خوبی در حال اجرا است.

وی با تاکید بر لزوم توجه به اجرای طرح‌های ستاد اجرایی خدمات سفر در ماه‌های انتهایی سال، تصریح کرد: در استان بوشهر ظرفیت‌های بسیار خوبی برای جذب گردشگر وجود دارد.

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر با اشاره به حضور گسترده گردشگران در ایام تعطیلات نوروزی در نقاط مختلف استان بوشهر، بیان کرد: توجه به مدیریت ستاد اجرای خدمات سفر در شهرستان‌های استان بوشهر ضروری است.

وی با تاکید بر لزوم توجه به مسائل سلامت و بهداشت از جمله مراکز عرضه مواد غذایی و مراکز بهداشتی و درمانی در این ایام، اضافه کرد: تجهیز مراکز عرضه سوخت بنزین و سی.ان.جی برای ارائه خدمات مناسب به گردشگران ضروری است.

باستی از ممنوعیت حفاری در شهرهای استان بوشهر از اسفندماه تا پایان تعطیلات خبر داد و خاطرنشان کرد: استقرار مراکز اطلاع‌رسانی در ورودی شهرهای استان ضروری است.

وی با تاکید بر لزوم توسعه فعالیت‌های مرکز امداد خودرو و جلوگیری از فعالیت خودروهای بدون مجوز در این زمینه، ادامه داد: آبرسانی سیار در نقاط گردشگرپذیر استان بوشهر نیز یک ضرورت است.

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر از صدور مجوز ایجاد ۱۰ پایگاه جدید اورژانس جاده‌ای در استان بوشهر خبر داد و گفت: رفع نقاط حادثه خیز استان نیز در دستور کار است.