نقش کارگران درپیروزی انقلاب اسلامی برجسته و ممتاز است

به گزارش خبرنگار مهر، سومین جلسه کمیته کارگری ستاد دهه فجر استان همدان به منظور هماهنگی برای بهتر برگزار کردن مراسم‌ و برنامه‌های کمیته کارگری و کارفرمایی دهه فجر ظهر دوشنبه با حضور اعضاء کمیته در محل سالن کنفرانس اداره کل برگزار شد.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان همدان بابیان اینکه هر چه داریم از پیروزی انقلاب اسلامی است، گفت: مردم حامی و نگهدار این انقلاب بوده و هستند و وظیفه ما مسئولین در حفظ ارزشها بسیار سنگین است.

توصیفیان عنوان کرد: استقلال، آزادی و عزت مسلمانان مرهون درایت رهبر فرزانه انقلاب و آرمانهای امام خمینی(ره) است که در مقابل تمامی استکبار ایستادند.

وی گفت: ۳۸ سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران می‌گذرد و هر روز شاهد وحدت، همدلی و تعامل بیشتر میان مسئولین و مردم هستیم و پیشرفت های حاصله مدیون این وحدت و همدلی است.

وی در ادامه اظهار داشت: دهه فجر امسال کارگران و کارفرمایان با تاسی از فرمایشات مقام معظم رهبری و بهره گیری از اقدامات و برنامه‌ریزیهای مناسب دولت تدبیر و امید، توانمندی‌های خود را به خوبی نشان می دهند.

وی از تشکیل کمیته‌های زیر مجموعه برنامه های دهه فجر در شهرستانها خبر داد و بیان کرد: هماهنگی و همکاری همه دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی باید برای اجرای مراسم‌ دهه فجر به نحو مطلوب باشد.

توصیفیان با بیان اینکه باید همه مسئولین در راستای سربلندی نظام قدم بردارند، گفت: انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب فرهنگی است و حکومت تنها بهانه‌ای برای خدمت به مردم است.

وی با بیان اینکه توجه به مسائل فرهنگی از اهمیت زیادی برخوردار است، افزود: باید توجه بیشتری به مسائل فرهنگی در اجرای مراسم دهه فجر داشت چرا که سیاست، اقتصاد و همه مسائل ما ذیل مسائل فرهنگی است.