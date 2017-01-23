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۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۵۲

فرمانده انتظامی شهرستان تاکستان:

۴۰۰۰۰ قطعه مرغ تخم گذار در تاکستان تلف شد

۴۰۰۰۰ قطعه مرغ تخم گذار در تاکستان تلف شد

تاکستان- فرمانده انتظامی شهرستان تاکستان از اتلاف۴۰ هزار مرغ تخم گذار هشت ماهه در یک واحد مرغداری در تاکستان خبر داد.

سرهنگ رسول فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : در پی مراجعه فردی به پاسگاه انتظامی "یحیی آباد "و اظهار اتلاف مرغهای تخم گذار شرکت وی، مامورین پاسگاه یحیی آباد به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی افزود: با حضور ماموران در مرغداری و بررسی موضوع مشخص شد به علت نقص فنی هواکش ها و عدم تخلیه هوا از داخل سالن منجر به گاز گرفتگی و در نتیجه اتلاف تعداد ۴۰ هزار قطعه مرغ تخم گذار هشت ماهه شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان تاکستان در پایان ضمن اشاره به خسارت ۱۰ میلیارد ریالی حادثه مذکور گفت: با هماهنگی دادستان شهرستان و حضور و نظارت مامورین بهداشت و دامپزشکی همه طیور دفن شدند.

کد مطلب 3885261

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