درآمد ۴۶۰ میلیاردی فرودگاه امام خمینی(ره) در سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، محمود نویدی در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: در سال گذشته ۷۲ درصد از درآمدهای حاصل از شرکت شهر فرودگاهی مربوط به بخش هوانوردی و ۲۸ درصد مابقی (۱۳ درصد خرید از فروشگاه ها و ۱۵ درصد حق پارکینگ) بوده است. این در حالی است که در سال گذشته متوسط درآمدهای غیرهوانوردی سایر فرودگاه های دنیا بیش از ۴۵ درصد بوده است.

وی افزود: از سال ۱۹۷۰ میلادی درصد درآمد فرودگاه ها از بخش غیرهوانوردی افزایش یافته و از ۵ درصد در سال ۱۹۷۰ به ۴۵ درصد در سال ۲۰۱۵ رسیده است.

نویدی ادامه داد: در ایران به طور متوسط حدود ۸۰ درصد از درآمدهای فرودگاه ها مربوط به بخش هوانوردی و تنها ۲۰ درصد آن مربوط به بخش غیرهوانوردی است.

مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) تصریح کرد: میزان بدهی ایرلاین ها به شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) حدود ۴۰۰ میلیون دلار است که ایرلاین های داخلی و به ویژه ایران ایر بیشترین سهم را در این بدهی دارند.

به گفته این مقام مسئول، ترمینال سلام برای تکمیل نیازمند ۵۰۰ میلیارد تومان منابع مالی است و این ترمینال تاکنون ۴۴ تا ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و از دو ماه قبل و پس از تصویب مصوبه هیات دولت مبنی بر واگذاری ساخت این ترمینال به بنیاد مستضعفان این شرکت ساخت ترمینال سلام را برعهده گرفته است و بر اساس برنامه ظرف یکسال آینده این ترمینال به بهره برداری می رسد.

وی افزود: قرارداد شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) با بنیاد مستضعفان برای تکمیل ترمینال سلام به روش BLT است و قرار است اقساط شرکت شهر فرودگاهی طی ۸ سال به بنیاد مستضعفان پرداخت شود.

نویدی درباره وضعیت پیشرفت فیزیکی ترمینال ایران شهر هم گفت: این ترمینال برای پاسخگویی به ۶۰ میلیون مسافر در سال برنامه ریزی شده است و هم اکنون در حال برنامه ریزی و واگذاری ساخت این ترمینال به شرکت ها هستیم و ۱۱ بهمن ماه فراخوانی از سوی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) برای سرمایه گذاری به دو روش BLT و BOT از سوی فعالان اقتصادی داخلی و خارجی برگزار می شود و لازم به ذکر است که این ترمینال ظرفیت یک میلیارد دلار سرمایه گذاری را دارد.

مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) با اشاره به تلاش های شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی برای جذب سرمایه‌گذار در منطقه آزاد و منطقه ویژه این فرودگاه اضافه کرد: ترمینال یک فرودگاه امام خمینی(ره) حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان جذب سرمایه داشته است، اما پس از برجام سرمایه گذاری ویژه ای از سوی شرکت های خارجی نداشتیم، اما با ۳ تا ۴ شرکت ایرانی در این زمینه قرارداد بستیم.

فعال سازی پروازهای داخلی از دو سال آینده

محمود نویدی ادامه داد: شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) در نظر دارد تا دو سال آینده پروازهای داخلی را در این فرودگاه فعال کند زیرا فرودگاه مهرآباد از ۱۲ نیمه شب تا ۵ صبح تعطیل است و هم باید به مسافران شهرستانی برای پرواز به شهرستان مورد نظر خدمت رسانی شود.

مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) به برنامه پنج ساله توسعه شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) اشاره کرد و گفت: بر اساس طرح جامعی که شرکت ناکو هلند برای شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) تدوین کرده است، تا پنج سال آینده ظرفیت پذیرش مسافر به ۳۰ میلیون نفر در سال می رسد در حالی که هم اکنون این فرودگاه سالانه ۷ میلیون نفر را پذیرش می کند.

وی اظهار داشت: بر اساس این برنامه پنج ساله قرار است ظرفیت جابجایی کالا از ۲۰۰ هزار تن کنونی به ۸۰۰ هزار تن افزایش یابد.

نویدی افزود: بر اساس طرح جامع تدوین شده از سوی ناکو برای بهبود خدمت رسانی در حوزه هوایی طی چند ماه گذشته یک باند به باندهای فرودگاه امام خمینی(ره) اضافه شده است.

مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) ادامه داد: ظرفیت پذیرش مسافر در فرودگاه امام خمینی(ره) نه تنها نسبت به میانگین فرودگاه های بین المللی کشورهای توسعه یافته کمتر است، بلکه در خاورمیانه هم نسبت به فرودگاه شارجه و مسقط ظرفیت کمتری داریم.

وی به بحث اوراق کردن هواپیماهای از رده خارج هم اشاره کرد و افزود: محلی در ضلع شمال شرقی شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) برای جمع آوری هواپیماهای اوراقی و از رده خارج در نظر گرفته شده است و شرکت شهر فرودگاهی برخی از هواپیماهای فرودگاه مهرآباد را در این منطقه جمع آوری کرده است. زیرا در این فرودگاه فضای کافی برای هواپیماهای از رده خارج وجود ندارد.

ناشناخته ماندن پتانسیل‌های شهر فرودگاهی برای خارجی‌ها

نویدی ادامه داد: موانع و محدودیت های بسیاری برای حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور وجود دارد ضمن اینکه پتانسیل های شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) هم برای سرمایه گذاران خارجی و حتی داخلی ناشناخته است بر همین اساس شرکت شهر فرودگاهی تضامین محکمی را برای سرمایه گذاران در طرح های توسعه شهر فرودگاهی در نظر گرفته است.

مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) گفت: در حال حاضر بر اساس آیین نامه صندوق ضمانت سرمایه، سرمایه گذاران می توانند از یک میلیون تا یک هزار میلیارد تومان در طرح های توسعه فرودگاهی سرمایه گذاری کنند.

وی ادامه داد: در قرارداد امضاء شده بین شرکت شهر فرودگاهی و بنیاد مستضعفان هم محکم ترین تضامین برای بازگشت سرمایه به سرمایه گذار در نظر گرفته شده است.

به گفته نویدی، ایران در نقطه میانی راه های هوایی دنیا قرار دارد و با این پتانسیل می تواند درآمد مناسبی را از این راه کسب کند.