فرمانداری ورامین به دنبال موازی کاری در دهه فجر نیست

به گزارش خبرنگار مهر، رضا کارخانه معاون عمرانی فرمانداری ورامین ظهر دوشنبه در جلسه ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی که در سالن فجر فرماندهی انتظامی شرق استان تهران برگزار شد، اظهار داشت: تاکنون دو جلسه پیرامون دهه مبارک فجر در فرمانداری ورامین با حضور تعدادی از مدیران ادارات و نهادهای مختلف برگزار شده است.

معاون فرماندار ورامین با تأکید بر این نکته که مجموعه مدیریت اجرایی به دنبال موازی کاری نیست، افزود: هدف فرمانداری ورامین از برگزاری جلسات دهه فجر موازی کاری نبوده و مجموعه اجرایی به دنبال هماهنگی برای حضور حداکثری مدیران ادارات و نهادها در برنامه های دهه فجر است.

وی با اشاره به این نکته که تعدادی از پروژه های عمرانی و خدماتی در ایام دهه مبارک فجر افتتاح می شود، ادامه داد: در جلسات دهه فجر، موضوع افتتاح و کلنگ زنی پروژه های مختلف در این ایام مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

کارخانه بیان داشت: تلاش داریم تا نمایشگاهی با عنوان فرصت ها و دستاوردها و ظرفیت های شهرستان ورامین در عرصه های مختلف با مشارکت ادارات و نهادهای شهرستانی در ایام دهه فجر در منطقه دایر شود.

معاون فرماندار ورامین گفت: تلاش شده تا در سه برنامه شهرستانی در ورامین، جوادآباد و خیرآباد، تمامی مسئولان ادارات و نهادهای ورامین حضور داشته باشند که این امر با جدیت دنبال خواهد شد.