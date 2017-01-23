۲۰هزار دیدار با خانواده شهدا در مرحله نخست طرح سپاس انجام شده است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر پورجوادی رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان ورامین در جلسه ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی این شهرستان با اشاره به این نکته که طرح سپاس با موفقیت در شهرستان های استان تهران اجرایی شد، اظهار داشت: ۲۰ هزار دیدار با خانواده معظم شهدا و ایثارگران در مرحله نخست طرح سپاس به ثبت رسیده است.

مسئول کمیته ایثارگران ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی شهرستان ورامین افزود: برنامه ریزی لازم برای برگزاری مرحله دوم طرح سپاس توسط بنیاد شهید انجام شده و این مرحله نیز با شهرستان ورامین آغاز خواهد شد.

وی ادامه داد: مدیران استانی و ستادی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان تهران، روز نوزدهم بهمن ماه میهمان مردم شهرستان ورامین خواهند بود و با خانواده معظم شهدا دیدار خواهند کرد.

پورجوادی اضافه کرد: ۱۷۱ تیم برای دیدار با خانواده معظم شهدا و ایثارگران در ورامین تشکیل شده و در مرحله دوم طرح سپاس نیز مسئولان استانی و شهرستانی با ۵۱۳ خانواده شهید دیدار خواهند کرد.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان ورامین گفت: بدون تردید با مشارکت نهادها و ارگان های مختلف شهرستانی، این طرح می تواند در گسترش فرهنگ شهید و شهادت در منطقه بسیار موثر باشد.