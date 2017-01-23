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۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۵۹

سرپرست اداره‌کل هواشناسی استان کرمانشاه خبر داد:

سامانه بارشی جدیدی از چهارشنبه وارد جو استان کرمانشاه می‌شود

سامانه بارشی جدیدی از چهارشنبه وارد جو استان کرمانشاه می‌شود

کرمانشاه- سرپرست اداره‌کل هواشناسی استان کرمانشاه از ورود سامانه بارشی جدید از روز چهارشنبه به جو کرمانشاه خبر داد که تا یکشنبه هفته آینده جو استان را متاثر می کند.

علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین پیش‌بینی‌های صورت گرفته از وضعیت جوی استان کرمانشاه گفت: براساس آخرین داده‌های هواشناسی، هوای استان امروز قسمتی ابری تا نیمه ابری و در برخی نقاط مه آلود است.

سرپرست اداره‌کل هواشناسی استان کرمانشاه افزود: طی ساعات آینده بتدریج از غلظت مه در نقاط مختلف کاسته خواهد شد.

وی ادامه داد: به دنبال شرایط فوق در روزهای سه شنبه و چهارشنبه به جز احتمال مه در برخی نقاط، پدیده قابل توجه دیگری در سطح استان پیش بینی نمی شود.

زورآوند از ورود سامانه بارشی جدید به جو استان خبر داد و تصریح کرد: سامانه بارشی جدیدی از اواخر روز چهارشنبه تا روز یکشنبه هفته آینده جو استان را تحت تاثیر قرار می دهد.

وی افزود: به دنبال این شرایط، به تناوب سبب بارش باران و برف همراه با وزش باد (گاهی اوقات نسبتاً شدید) در سطح استان خواهد شد.

 سرپرست اداره‌کل هواشناسی استان کرمانشاه گفت: شرایط ناپایدار طی ساعاتی از اواخر روز پنجشنبه تا اواسط روز جمعه و همچنین طی روز یکشنبه به ویژه در نیمه غربی استان از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود.

کد مطلب 3885272

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