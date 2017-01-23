علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین پیشبینیهای صورت گرفته از وضعیت جوی استان کرمانشاه گفت: براساس آخرین دادههای هواشناسی، هوای استان امروز قسمتی ابری تا نیمه ابری و در برخی نقاط مه آلود است.
سرپرست ادارهکل هواشناسی استان کرمانشاه افزود: طی ساعات آینده بتدریج از غلظت مه در نقاط مختلف کاسته خواهد شد.
وی ادامه داد: به دنبال شرایط فوق در روزهای سه شنبه و چهارشنبه به جز احتمال مه در برخی نقاط، پدیده قابل توجه دیگری در سطح استان پیش بینی نمی شود.
زورآوند از ورود سامانه بارشی جدید به جو استان خبر داد و تصریح کرد: سامانه بارشی جدیدی از اواخر روز چهارشنبه تا روز یکشنبه هفته آینده جو استان را تحت تاثیر قرار می دهد.
وی افزود: به دنبال این شرایط، به تناوب سبب بارش باران و برف همراه با وزش باد (گاهی اوقات نسبتاً شدید) در سطح استان خواهد شد.
سرپرست ادارهکل هواشناسی استان کرمانشاه گفت: شرایط ناپایدار طی ساعاتی از اواخر روز پنجشنبه تا اواسط روز جمعه و همچنین طی روز یکشنبه به ویژه در نیمه غربی استان از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود.
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