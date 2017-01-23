به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا کرمانشاهی رییس جمعیت هلال احمر شهرستان ورامین ظهر دوشنبه در حاشیه جلسه ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی و در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح ملی خادم در ورامین اجرا می شود.

وی با اشاره به جزییات این طرح مهم افزود: در این طرح، موضوع آموزش خانواده ها با جدیت دنبال خواهد شد و مربیان هلال احمر به درب منازل مردم خواهند رفت.

کرمانشاهی اضافه کرد: جمعیت هلال احمر شهرستان ورامین، آموزش های لازم را به صورت مستقیم به خانواده ها ارائه می کند که این امر دستاوردهای فراوانی را به همراه خواهد داشت.

رییس جمعیت هلال احمر شهرستان ورامین عنوان کرد: مشخص شدن نقاط امن یک خانه یکی از دستاوردهای مهم این طرح محسوب می شود که مربیان با شناسایی نقاط امن، آموزش لازم را به خانواده ها خواهند داد که این امر می تواند در کاهش خسارات احتمالی در حوادث طبیعی و غیرطبیعی موثر باشد.

وی بیان داشت: جمعیت هلال احمر شهرستان ورامین در ایام الله دهه مبارک فجر برنامه های متعددی را اجرایی می کند که آموزش همگانی امداد و نجات از جمله این برنامه ها خواهد بود.