شاغلان حوزه بهداشت و درمان همدان با سعه صدر بابیماران برخورد کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید حبیباله موسویبهار ظهر دوشنبه در مراسم جشن فارغالتحصیلی تعدادی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان با تبریک استقرار دبیرخانه و شورای کلان منطقه ۳ کشور در دانشگاه علوم پزشکی همدان، گفت: این دبیرخانه از اول بهمنماه در همدان مستقر شد که این موفقیت، نتیجه تلاش سالهای گذشته مسئولان دورههای مختلف دانشگاه است.
وی با بیان اینکه حوزه خدمات علوم پزشکی از بعد انسانی و الهی بسیار ارزشمند است و این خدمت برای دنیا و آخرت افراد کافی است و ذخیره آخرت آنان محسوب میشود، افزود: تمام زمینههای فعالیت روزمره افراد در حوزه خدمات بهداشتی و درمانی در دفتر حساب اخروی آنان ثبت میشود.
موسویبهار با تأکید بر تلفیق آموزشهای دانشگاهی با رفتار خوش در انجام فعالیتهای حرفهای پزشکی و پیراپزشکی، گفت: بیماران به اخلاق نیکو و برخورد مناسب پزشکان و تلقین مثبت از سوی آنان نیاز دارند و رعایت اخلاق پزشکی و برخورد مناسب، بسیار بااهمیت است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان با تأکید بر حفظ کرامت بیماران، از افراد شاغل در حوزه بهداشت و درمان خواست تا با سعه صدر و حوصله با بیماران برخورد کنند تا زمینه گلهمندی به وجود نیاید.
وی با بیان اینکه افرادی که در کار خود اخلاق نیکو دارند، رشد میکنند، گفت: دوره خدمتی به سرعت سپری میشود و امید میرود در پایان این مقطع زمانی، افراد کارنامه قابل قبولی داشته باشند.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی همدان نیز با بیان اینکه انسانها همواره در حال آموختن هستند و انتظار میرود فارغالتحصیلان دانشگاه علوم پزشکی همدان، ارتباط خود را با دانشگاه حفظ کنند، افزود: دانشگاه علوم پزشکی همدان جزو ۱۰ دانشگاه برتر کشور است و در مباحث پژوهشی از دانشگاههای برتر غرب کشور محسوب میشود.
ابراهیم جلیلی بابیان اینکه فارغالتحصیلان دانشگاه علوم پزشکی همدان به عنوان قطب علمی محسوب میشوند و انتظار میرود نمایندگان شایستهای برای دانشگاه باشند، افزود: رشتههای دانشگاه علوم پزشکی همدان، بازار کار خوبی دارد و بیشتر دانشجویان پس از فارغالتحصیلی جذب بازار کار میشوند و با ایجاد شرکتهای تعاونی بهداشتی ـ درمانی فعالیت میکنند.
وی اعلام کرد: حوزه خدمات علوم پزشکی از بعد انسانی و الهی ارزشمند است و این خدمت برای دنیا و آخرت کافی و ذخیره آخرت است.
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