رتبه نخست ارائه مستندات علمی زیست فناورانه در اختیار ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مصطفی قانعی، در خصوص رتبه کشور در حوزه ارائه مستندات علمی زیست فناورانه، گفت: بر اساس آمار منتشر شده از سوی پایگاه سایماگو ایران در زمینه اراده مستندات علمی زیست فناوارنه در منطقه رتبه نخست را کسب کرده و کشور ترکیه در رتبه دوم قرار دارد.

وی افزود: ارائه مستندات علمی در حوزه زیست فناوری اهمیت زیادی داشته و خوشبختانه کشور در این زمینه شرایط خوب و قابل قبولی دارد و باید تلاش کنیم این جایگاه را در منطقه حفظ کنیم.

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی تصریح کرد: عربستان سعودی، مصر و اسراییل نیز در رتبه های بعدی ارائه مستندات علمی زیست فناورانه منطقه خاورمیانه قرار دارند.