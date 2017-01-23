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۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۴۷

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی؛

رتبه نخست ارائه مستندات علمی زیست فناورانه در اختیار ایران است

رتبه نخست ارائه مستندات علمی زیست فناورانه در اختیار ایران است

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی از کسب رتبه نخست کشور در منطقه در زمینه ارائه مستندات علمی زیست فناورانه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مصطفی قانعی، در خصوص رتبه کشور در حوزه ارائه مستندات علمی زیست فناورانه، گفت: بر اساس آمار منتشر شده از سوی پایگاه سایماگو ایران در زمینه اراده مستندات علمی زیست فناوارنه در منطقه رتبه نخست را کسب کرده و کشور ترکیه در رتبه دوم قرار دارد.

وی افزود: ارائه مستندات علمی در حوزه زیست فناوری اهمیت زیادی داشته و خوشبختانه کشور در این زمینه شرایط خوب و قابل قبولی دارد و باید تلاش کنیم این جایگاه را در منطقه حفظ کنیم.

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی تصریح کرد: عربستان سعودی، مصر و اسراییل نیز در رتبه های بعدی ارائه مستندات علمی زیست فناورانه منطقه خاورمیانه قرار دارند.

کد مطلب 3885275

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