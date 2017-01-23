افتتاح نخستین خانه فرهنگ دانشجویی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، حجت الاسلام علی اصغر دیمی مدیر تعالی فرهنگی و فعالیت های فوق برنامه دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اعلام این خبر، گفت: پس از برگزاری هفتمین جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور در شیراز، نیاز به وجود یک فضای اختصاصی فرهنگی برای کانون های دانشجویی بیش از پیش احساس شد و از همان زمان به فکر ایجاد و راه اندازی این خانه فرهنگ افتادیم.

وی افزود: از آنجا که کانون های دانشجویی مرکز تجمیع و تلالو توان فرهنگی و هنری و یکی از بهترین مراکز هدایت این توان در دانشگاه ها به شمار می روند و برای تقویت قوای فرهنگی و انرژی جوانی در دانشجویان فعال در کانون ها، این فضا با وجود ۶ اتاق در فضایی با بیش از ۱۳۰ مترمربع زیربنا، آماده بهره برداری شده است.

دیمی با اشاره به این موضوع که طراحی این ساختمان به صورت اداری و دانشجویی صورت گرفته و هر کانون دارای فضای اختصاصی خود است، گفت: این فضای اداری، دانشجویی دارای سالن کنفرانس، کافی نت، اتاق مخصوص صدابرداری و واحد سمعی و بصری مجهز است.

وی افزود: در آینده نزدیک، تلاش می کنیم تا برای پر کردن اوقات فراغت دانشجویان، با ایجاد فضای آلاچیق در محوطه خانه فرهنگ، یک کافی شاپ نیز برای استفاده در بعد ازظهرها داشته باشیم.

این ساختمان با اعتباری بیش از ۲۲۰ میلیون تومان ایجاد و تجهیز شده است و در ایام مبارک دهه فجر انقلاب اسلامی به صورت رسمی افتتاح می شود.