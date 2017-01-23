هوای مشهد به ۳ درجه زیر صفر می رسد

یحیی قائنی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کمینه دمای امشب هوای مشهد به سه درجه زیر صفر می رسد، اظهار کرد: کمینه دما برای سه شنبه شب پنج درجه زیر صفر پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: برای روزهای سه شنبه و چهارشنبه این هفته این دما به ترتیب دو و چهار درجه سلسیوس پیش بینی شده است.

رئیس مرکز پیش‌ بینی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی با اشاره به اینکه بیشینه دمای امروز هوای مشهد نیز به دو درجه سلسیوس رسید، افزود: میزان بارش باران در مشهد نیز ۱.۷ میلیمتر گزارش شده است.

وی با بیان اینکه بارش باران و برف در ۲۵ شهرستان خراسان رضوی از دیشب آغاز شده، تصریح کرد: این سامانه بارشی تا ظهر امروز همچنان ادامه دارد و دما در خراسان رضوی به طور کلی افت هشت تا ۱۰ درجه ای داشته است.

قائنی پور تصریح کرد: بارش باران به جز بجستان و زاوه از تمامی شهرستان های خراسان رضوی گزارش شده است.

وی با اعلام اینکه بیشترین بارش باران طی این مدت در تایباد به میزان ۲۰ میلیمتر گزارش شده، عنوان کرد: پس از تایباد بیشترین بارش باران در شهرستان های تربت حیدریه و خواف به ترتیب به میزان ۱۰ و هشت میلیمتر صورت گرفته است.

رئیس مرکز پیش‌ بینی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی فریمان را با دمای دو درجه زیر صفر و تایباد را با دمای ۱۵ درجه سلسیوس به ترتیب سردترین و گرمترین شهرهای خراسان رضوی در طول ۲۴ ساعت گذشته اعلام کرد و گفت: در این مدت بیشترین وزش باد در شهرستان بردسکن با سرعت ۶۹ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.

وی تاکید کرد: کمینه دمای هوا در مناطق سردسیر خراسان رضوی نیز به ۱۰ درجه زیر صفر کاهش می یابد.