حادثه پلاسکو عبرتی برای پیشگیری از تکرار چنین واقعه ای است

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر احمدی گرجی ظهر دوشنبه در مراسم گرامیداشت آتشنشانان حادثه پلاسکوی تهران، در قائمشهر، اظهار داشت: واژه ایثار و گذشت در جامعه اسلامی آشناست و وقتی بوی شهادت میگیرد ارزشش چند برابر میشود.
وی ادامه داد: انسانهایی به این درجه میرسند که حاضرند جان خود را برای رضای خدا و همنوعان خود فدا کنند و لایق تکریم و تعظیم هستند.
رئیس شورای شهر قائمشهر با اشاره به تألم و تأثر همه مردم ایران برای حادثه دیدگان پلاسکو، عنوان کرد: همه مردم در این جریان اشک ریختند و در ماتمشان سوختند اما آتشنشانان که درصحنه حضور داشتند و میبایست برای احیاء و نجات همنوعان خود تصمیمی قهرمانانه میگرفتند، بیشتر از بقیه از درد این حادثه سوختند.
احمدی گرجی با تأکید بر اهمیت پیشگیری قبل از وقوع هرگونه حوادث، گفت: باید عقلانیت را در جان مدیریت خود، لحاظ کنیم تا شاهد اتفاقات ناگواری همانند واقعه پلاسکو نباشیم.
رئیس شورای اسلامی شهر قائمشهر، بابیان اینکه بایستی به حادثه پلاسکو قدری منطقیتر واقع اندیشی کرد، عنوان داشت: وقتی یک تخریب کلی ساختمان پلاسکو، اینهمه وقت و انرژی گرفت، توجه به لزوم مقاومسازی ساختمانها الویت بیشتری پیدا میکند.
احمدی در پایان گفت: آتشنشانان جوانهایی هستند که شاید انقلاب را درک نکرده باشند اما از اثرات آن، بهرهمند شدند و ارزش فداکاریهایشان از شرکت در جنگ، کمتر نیست.
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