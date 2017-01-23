نانوای گلپایگانی ایستگاه مطالعه رایگان راه اندازی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در دورانی که روزانه و شاید لحظه به لحظه شاهد تغییرات و ثبت اختراعات و نوآوری های جدید در دنیای شگفتی های روز در جامعه هستیم و ورود ابتکارات جدید در زمینه های مختلف از جمله سمعی و بصری عرصه را برای اوقات زندگی مردم تنگ کرده است و گسترش اطلاع رسانی و ثبت وقایع روزمره اجتماعی با استفاده از فضاهای مجازی دگرگونی غیر قابل تصوری به وجود آورده است اما با توجه به تاکیدات مکرر اندیشمندان و صاحبان نظر هیچ چیز جای مطالعه کتاب را نخواهد گرفت.

با نگاهی به آمار و ارقام به دست آمده از کشورهای مختلف جهان به ویژه کشورهای مترقی در زمینه مطالعه کتاب آنچه ذهن انسان را معطوف این گزارش ها و اخبار مرتبط با این امر می رساند این است که باید فرهنگ مطالعه کتاب را در جامعه گسترش داد چنانچه در این زمینه مسئولین امر تلاش های گرانقدری دارند و از جمله آنها اقدام در جهت فعالیت و راه اندازی ایستگاه مطالعه در مکان هایی است که مردم در انتظار هستند و ممکن است این انتظار آنها دقایق و حتی ساعت هایی را در برداشته باشد.

در این راستا هر چند شاهد فعالیت ایستگاه های مطالعه در برخی از اماکن دولتی و شبه دولتی در اقصی نقاط کشور هستیم تا در جهت استفاده از فرصت های در انتظار مردم در جهت مطالعه و رشد علمی و دانش روز نهایت استفاده برده شود لیکن آنچه مشهود است اینکه متأسفانه آمار مطالعه کتاب در کشور ما نسبت به کشورهای مترقی درصد پایینی را نشان می دهد که در این زمینه لازم است مسئولین فرهنگی در جهت ترغیب مردم به این امر تدابیر بیشتری بیاندیشند.

بدیهی است گسترش فرهنگ مطالعه کتاب در مکان هایی که امکانات این کار فراهم است زمینه را برای تشویق آحاد جامعه به این امر ترویج خواهد کرد همانگونه که یک نانوای خوش ذوق گلپایگانی با اتکا به ایجاد مشغولیت فرهنگی برای مشتریانش نسبت به فراهم کردن ایستگاه مطالعه در نانوایی خود زمینه را برای گسترش این فرهنگ در جامعه ایجاد کرده است.

رسول رهبر، متصدی واحد نانوایی سنتی پزی در راستای هدف از راه اندازی ایستگاه مطالعه در این واحد خدماتی را سرگرم کردن مشتریان روزمره ای که ممکن است چندین دقیقه در انتظار نوبت معطل باشند برشمرد و افزود: با توجه به اوقات زیادی که برخی از مشتریان برای دریافت نان در این نانوایی صرف می کنند به فکر راه اندازی این ایستگاه مطالعه افتادیم.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۷۰ جلد انواع کتب در زمینه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، دینی و... در این کتابخانه کوچک دایر است و طی چند روز گذشته که این ایستگاه مطالعه راه اندازی شده استقبال خوبی از سوی مراجعین در این راستا صورت گرفته که این امر باعث خرسندی ماست تا در این زمینه بتوانیم اوقات مشتریان را بدینوسیله پر کنیم.

متصدی این واحد نانوایی در پایان یادآور شد: امیدوارم مردم با فرهنگ این خطه با استفاده از فرصتی که در انتظار دریافت نان خود هستند بتوانند از این فرصت در جهت مطالعه کتاب های موجود در این ایستگاه مطالعه که امیدواریم با همکاری مسئولین ذیربط در جهت افزایش و کیفیت آنها نسبت به گسترش تعداد کتب استفاده کنیم بهره مندی لازم را ببرند.