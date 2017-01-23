تخفیف ۲۵ درصدی عوارض همزمان با دهه فجر در ورامین اعمال می شود

علی حیدریان در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به این نکته که مدیریت شهری برنامه های متعددی را در ایام دهه مبارک فجر اجرا می کند، اظهار داشت: به منظور خدمت رسانی مطلوب تر به مردم، تخفیف عوارض شهرداری به میزان ۲۵ درصد در ورامین اعمال می شود.

شهردار ورامین افزود: همچنین شهرداری ورامین در ایام دهه مبارک فجر اقدام به برپایی ایستگاه های صلواتی و فرهنگی در نقاط مختلف شهری خواهد کرد.

وی با اشاره به این نکته که در تبلیغات محیطی به مناطق محروم توجه خواهد شد، ادامه داد: فضاسازی و تبلیغات محیطی همزمان با دهه فجر در ورامین انجام خواهد شد.

حیدریان با تأکید بر این نکته که باید راهپیمایی ۲۲ بهمن پرشورتر از سال های گذشته برگزار شود، اضافه کرد: ایستگاه های نقاشی کودک و نوجوان و ایستگاه های صلواتی و فرهنگی در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن در شهرستان ورامین دائر می شود.

شهردار ورامین عنوان کرد: ویژه برنامه های فرهنگی و آموزشی نیز در ایام الله دهه مبارک فجر در خانه های فرهنگ شهرداری ورامین برگزار خواهد شد.