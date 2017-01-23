گزارش سرقت از پلاسکو نداشتیم/ بررسی ۷ نفر مفقودی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا مقیمی در حاشیه نشست روسای پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی در جمع خبرنگاران با اشاره به این که اخبار مربوط به حادثه ساختمان پلاسکو از سوی سخنگوی ستاد بحران اعلام می شود اظهار داشت: آنچه که به عنوان مفقودی افراد به پلیس آگاهی اعلام می شود بر اساس وظایف ذاتی پیگیری خواهد شد و احتمال دارد ساعت برخی از اعلام مفقودی ها با زمان وقوع حادثه مطابقت نداشته باشد، لذا نمی توانیم بپذیریم که این مفقودی ها متعلق به حادثه ساختمان پلاسکو است.

وی افزود: در ساعات اولیه حادثه خانواده ۷ نفر از مفقود شدگان به پلیس آگاهی مراجعه کردند که در حال بررسی این موضوع هستیم؛ قطعی نیست که حتما این افراد مفقودی در داخل ساختمان پلاسکو بودند، پلیس در حال بررسی موضوع است و نتیجه آن را بزودی اعلام می کنیم.

رئیس پلیس آگاهی ناجا به تهیه فرمی در بحث انتقال اموال اشاره کرد و گفت: اموالی نظیر گاوصندوق و اسناد بهادار که با ارزش است در مجموعه پلیس آگاهی جمع آوری می شود و به افرادی که مشخصاتشان ثبت شده پس از تأیید صنف مربوطه و نیز تعیین تکلیف اموال ، به صاحبان آنها عودت داده می شود؛ دو گاوصندوق متعلق به طلافروشی ها پیدا شد که در لحظات اولیه پس از احراز هویت، به آنها بازگردانده شد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر وقوع سرقت در طی چند روز اخیر در پلاسکو گفت: در این چند روز سرقتی در پلاسکو رخ نداده و هیچ گزارشی در این خصوص نداشتیم؛ همکاران انتظامی من در پلیس تهران بزرگ در صحنه حضور دارند و نسبت به برقراری نظم و امنیت تلاش می کنند.

این مقام انتظامی در ادامه در خصوص جرایم اقتصادی با بیان اینکه به دنبال تفاهم و تعامل در فضای اقتصادی با کارگزاران هستیم ، تصریح کرد: این امر در پلیس آگاهی پیگیری می شود و در صدد هستیم فضای اقتصادی سالمی برای تولیدکنندگان و سرمایه گذاران این حوزه فراهم کنیم.

مقیمی به اقدامات پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی در بحث اقتصاد سالم و امنیت اقتصادی اشاره کرد و گفت: پلیس آگاهی در راستای شفاف کردن وضعیت اقتصادی تلاش می کند .

وی به انتشار اخباری در خصوص جرایم فرار مالیاتی ، زمین خواری و تسهیلات غیرمجازی که از بانک ها در سال گذشته اخذ شده اشاره کرد و گفت: با توجه به اهمیت و اولویت این موضوع، اقدامات موثر و خوبی در بحث مبارزه و مقابله با این جرایم انجام شده است.

سردار مقیمی تصریح کرد: پلیس آگاهی به عنوان بازوی توانمند حوزه اقتصادی کشور به سالمسازی این فضا کمک می کند.

رئیس پلیس آگاهی ناجا با بیان اینکه در مقایسه با سایر کشورها در بحث سلامت اقتصادی از جایگاه خوبی برخورداریم ، گفت: اگر رشدی در مقابله و مبارزه با جرایم اقتصادی داریم به معنای افزایش این جرم نیست بلکه نشانگر توانایی همکارانم در امر مبارزه با این حوزه است.

وی از رشد ۱۲ درصدی کشفیات جرایم اقتصادی در ۱۰ ماهه امسال خبر داد و گفت: ۱۲ نوع جرم اقتصادی داریم که از میان آنها تسهیلات غیرمجاز بانکی ، فرار مالیاتی و زمین خواری از اولویت بیشتری برخوردارند.

سردار مقیمی تصریح کرد: با تلاش کارآگاهان پلیس تمام پرونده های جرایم اقتصادی به نتیجه منتج می شود.

رئیس پلیس آگاهی ناجا درباره جرم پولشویی گفت: پولشویی یکی از انواع جرایم سازمان یافته و باندی است؛ پلیس آگاهی تعاملات مطلوبی با وزارت دارایی و شورای عالی پولشویی در راستای مقابله با این جرم دارد.