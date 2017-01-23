شناسایی ۴۶۴ گونه جانوری در استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، مازیار سلیمان نژاد روز دوشنبه در نشست شورای اداری استان اظهار داشت: ۱۹۵ گونه از این تعداد پرنده ، ۱۳۸ گونه پستاندار و ۱۳۱ مورد نیز از انواع ماهی ها هستند.

وی افزود: ثبت جهانی یگ گونه ماهی برای نخستین بار در رودخانه سیاه گاو آبدانان انجام و ثبت تصاویر گربه کاراکال و پلنگ نیز از دیگر اقدامات این اداره کل بوده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست ایلام تاکید کرد: کمبود نیروهای یگان حفاظت محیط زیست از مشکلات این اداره کل است که سال گذشته موفق شدیم نسبت به جذب ۱۴ نیروی جدید اقدام کنیم.

سلیمان نژاد با اشاره به ورود ریزگردها از سوی کشور عراق به استان گفت: پارسال در مجموع ۷۰ روز خارج از استاندارد را شاهد بودیم که این تعداد امسال تاکنون ۶۸ روز بوده است که به منظور کاهش اثار زیانبار آن باید اقدامات اساسی از سوی مقامات دو کشور ایران و عراق صورت گیرد.

وی یکی از طرح های این اداره کل به منظور حفاظت از گونه های جانوری را انتقال گوزن های زرد به استان ذکر کرد که سال ۸۶ حدود شش راس گوزن به سایت قلارنگ منتقل شد که این تعداد در سال گذشته به ۵۰ راس رسید که تعدادی از انها به سایر استان ها منتقل شد و هم اکنون نیز ۴۵ راس در این سایت زندگی می کنند.