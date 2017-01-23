۱۴ بیمارستان درجه یک عالی داریم/ آموزش ۳۰۰ ارزیاب

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدحسین میردهقان روز دوشنبه در نشست خبری به تشریح آخرین وضعیت اعتباربخشی بیمارستان های کشور پرداخت و افزود: امسال با دستور وزیر بهداشت، تیمی بالغ بر ٤٠٠ نفر از حوزه های صف و ستاد جمع شدند و استانداردها را بر اساس اصول بین المللی تدوین کردند.

وی ادامه داد: استانداردهای ما کاملا تجمیع شده و ملی است و بعد از این هر بیمارستان، استاندارد جداگانه ای را اجرا نخواهد کرد.

میردهقان با عنوان این مطلب که حجم سنجه ها نیز کاهش یافت و به بیمارستان ها ابلاغ شد، افزود: کتابی هم در همین راستا برای اعتباربخشی تدوین شد و راهنمایی نیز برای آن ارائه شد که این استانداردها ٩٠٣ سنجه را شامل می شود.

وی گفت: بحث دیگر اجرای اعتباربخشی بود که تا قبل از این ٦٠ دانشگاه با ٦٠ سلیقه آن را اجرا می کردند.

میردهقان با عنوان این مطلب که امسال ٣٠٠٠ ارزیاب حرفه ای را آموزش داده ایم، افزود: اعتباربخشی را از مقوله بازرسی خارج کردیم و قرار نیست ارزیاب ها مچ گیری کنند.

وی با اعلام اینکه هر روز کار را رصد می کنیم تا از رویکردها فاصله نگیریم و پرسنل هر روز دنبال مستندسازی نباشند، ادامه داد: قبلا نوع ارزیابی به شکلی بود که اگر بخشی خوب کار نمی کرد، تاثیری بر کل بیمارستان نداشت.

میردهقان با عنوان این مطلب که امسال همه چیز الکترونیکی شده است، افزود: طبق جدول زمانی که برای بیمارستان ها بر اساس تخت مشخص شده، خوداظهاری ها انجام و تیم ارزیابی به بیمارستان ها مراجعه می کند.

وی گفت: به ارزیابان گفتیم که با دست راست آموزش و با دست چپ امتیاز بدهند. تجارب موفق بیمارستان ها را به اشتراک خواهیم گذاشت و دنبال این هستیم که بیمارستان ها شرایط بهتری داشته باشند.

میردهقان افزود: طی سال های گذشته کار اعتباربخشی روی میز پرستاران بود و همه وقت آنها گرفته می شد، اما در حال حاضر اعتباربخشی به کار گروهی تبدیل شده است.

وی گفت: تا پایان سال همه بیمارستان ها ممیزی می شوند و بیمارستانی فرایند اعتباربخشی آن کامل می شود که پروانه بهره برداری و مجوز داشته باشد.

میردهقان به درجه بندی بیمارستان های کشور اشاره کرد و افزود: درجه بندی های امسال یک، ۲ و ۳ خواهد بود.

مدیرکل نظارت و اعتباربخشی معاونت درمان وزارت بهداشت، با عنوان این مطلب که درجه یک عالی با استانداردهای مجزا ارزیابی می شود، گفت: در حال حاضر ١٤ بیمارستان درجه یک عالی داریم.