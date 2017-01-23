محدودیت شهرک سازی در کرانه باختری رفع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی، با وزرای کابینه خود از تصمیم برای رفع محدودیت شهرک سازی در شرق بیت المقدس، سخن گفت- اقدامی که مغایر با قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر ممنوعیت تداوم شهرک سازی در سرزمین های اشغالی است.

این تصمیم نتانیاهو، یک روز پس از آن اعلام می شود که شهرداری بیت المقدس با اعطای مجوز برای ساخت بیش از ۵۰۰ دستگاه واحد مسکونی موافقت کرد.

در همین راستا، نتانیاهو با صدور بیانیه ای مدعی شد: بیش از این لزومی به هماهنگی ساخت و سازها در محله های یهودی نشین شرق بیت المقدس نیست و مجوز شروع عملیات ساختمانی در کرانه باختری، صادر می شود. رویای من، تصویب حاکمیت اسرائیل بر تمامی شهرک ها است.

بیانیه نتانیاهو بعد از ملاقات با وزرای کابینه رژیم صهیونیستی صادر شد، حال آنکه در جریان این نشست، قرار شد که تصویب لایحه ضمیمه شهرک «معالیه آدومیم» به رژیم صهیونیستی که تعداد ساکنین آن به حدود ۴۰ هزار نفر می رسد به بعد از دیدار نتانیاهو با «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری جدید آمریکا، موکول شود.

نتانیاهو دیروز برای نخستین بار بعد از برگزاری مراسم تحلیف ترامپ که در روز جمعه برگزار شد، با وی تلفنی پیرامون مسائلی از قبیل توافق هسته ای ایران و همچنین فلسطین به گفتگو پرداخت.