۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۱۴

معاون وزیر علوم:

نشاط در دانشگاه ها موجب ایجاد خلاقیت می شود

معاون پژوهشی وزیر علوم گفت: در فضای شور، نشاط و آرامش است که خلاقیت در دانشگاه ها ایجاد می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر وحید احمدی صبح امروز در مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه شهید بهشتی با تسلیت حادثه آتش سوزی در تهران گفت: در حکمرانی نوین جهانی دانشگاه و دانش به معنی ابزار قدرت و حکمرانی درست دانش است.

معاون پژوهشی وزیر علوم ادامه داد: این نگرشی نو است. ابزار نفوذ دیگر صلاح نیست آن کسی که عالمانه فکر می کند، برنامه ریزی، مدیریت و آینده نگری می کند آن حاکم است نه آن کسی که شعار می دهد.

وی گفت: حاکمیت بر مغزها، دل ها و رفتارها نظام نوین جهانی است که در نرم افزارها در حال ظهور است.

احمدی افزود: دانشگاه ما باید دانشگاهی نواندیش، نوآور، خلاق و حل کننده مشکلات مملکت باشد. در سطح بین المللی صاحب تراز باشد و باید مسیر رشد علمی را با قدرت جلو ببریم و فضای دانشگاه فضایی باشد پر از نشاط، آرامش و حیات. در فضای شور و نشاط و آرامش، خلاقیت ایجاد می شود و در فضای مشارکت فعال دانشجو، استاد و کارمند زندگی و نوآوری رشد می یابد. اگر این روند پیگیری شود، ما شاهد فضای زنده دانشگاه ها هستیم.

معاون پژوهشی وزیر علوم گفت: حکومت بر دانشگاه حکومت سختی است در عین حال که آسان است چون باید از ابزار مدیریتی دانش استفاده شود.

زهرا سیفی

