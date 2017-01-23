ادای احترام اهالی فرهنگ و رسانه فارس به آتش نشانان

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس ظهر دوشنبه در مراسم حضور هنرمندان، فرهنگیان و اصحاب رسانه فارس در یکی از ایستگاه های آتش نشانی شیراز، ضمن قدردانی از هنرمندان و هنردوستان که نه در مبنای احساسات عمومی بلکه به واسطه وظیفه ای که فرهنگوران و هنرمندان و اصحاب رسانه در خود احساس کرده اند و در این مکان حضور یافتند،اظهار داشت:هنرمندان همواره همراه مردم بوده و هستند چرا که برایشان مهم ترین است.

بهزاد مریدی به پاس گرامیداشت یاد و خاطره جان برکفان ایثار و شهامت در پی وقوع حادثه ناگوار ریزش ساختمان پلاسکو و جان فشانی آتش نشانان فداکار در مقابل ایستگاه آتش نشانی " میدان حرُ " شیراز، با اشاره به اینکه از جان چیزی عزیزتر نیست ،ادامه داد: این آتش نشانانان در والاترین حد ایثار و از خود گذشتگی جان را فدا کردند .

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در ادامه یاداور شد:من شنیدم دو نفر از اصحاب رسانه و خبرنگاران نیز در این آتش سوزی بوده اند،ضمن اینکه برایشان آرزوی سلامتی دارم باید تاکید کنم که خبرنگاران و آتش نشانان همیشه جان را در طبق اخلاص گذاشته اند.

وی با تحسین و ستایش جان فشانی های اتش نشانان گفت:روزی که این اتفاق افتاد به نام نامی آتش نشان رقم خورد چرا اینکه جان باختن کار هرکسی نیست و شهامت و جسارت می خواهد که از هرکس بر نمی آید.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس یاداور شد: ما مسئولان ، و همه پیشکسوتان و هنرمندان و اصحاب رسانه ای که در جمع اتش نشانان حضور بهم رسانده اند صمیمانه آنها را تکریم می کنیم و سر تعظیم در برابرشان فرود می آوریم و با نثار صلوات و فاتحه ای به روح این بزرگواران یاد آنها را گرامی میداریم.

آتش نشانانی که با نثار جان به پیکار رفتند

داریوش نویدگویی مدیر انتشارات نوید شیراز نیز در ادامه مراسم بیان داشت: آتش نشان با سرمایه جانشان وارد پیکار شدند.

وی اظهار امیدواری کرد: این یک موج نباشد که به فراموشی سپرده شود بلکه همیشه به یاد داشته باشیم اینها فریادرس ما بودند و در تمامی ساعات شبانه روز آماده خدمت رسانی اند.

نویدگویی بیان داشت:من کوچکترین و خرد ترین عضو فرهنگی شهر از همه بزرگواران رسانه ها،خبرنگاران و مدیرکل و سایر اساتید سپاسگذاری می کنم که در این جمع حضور بهم رسانده اند و امیدوارم همه ما به یاد داشته باشیم سربازان همیشه بیدار این سرزمین چه فداکاری ها می کنند.

اگر علاج به موقع بود مردمی داغدار نمی شدند

استاد پیشکسوت تئاتر فارس رحیم هودی نیز با تاکید بر ضرورت علاج واقعه قبل از وقوع گفت:اگر علاج واقعه قبل از وقوع باشد هیچوقت حادثه ای به مانند حادثه پلاسکو رخ نمی دهد.

استاد هودی با گلایه از بی توجهی دستگاه های مسئول در رسیدگی به موقع به وضعیت ساختمان پلاسکو و اقدام پیش از واقعه گفت:اگر پیش از وقوع این حادثه ساختمان پلمپ و تخلیه می شد چه بسا افرادی گرفتار نمی شدند و ساختمان درهم فرو نمی ریخت و مردم ایران داغدار نمی شدند.

وی تاکید کرد:این بزرگواران رفتند و جان فدا کردند تا ما به سلامت به سر ببریم این ها عزیزانی هستند که برای راحت زیستن ما فداکاری می کنند.

استاد هودی ادامه داد:من نمی دانم چگونه می توانیم صدای قلبمان را در آسمان طنین انداز کنیم تا نشان دهیم همه ما ناراحتیم و قلبمان عزادار است.در گلوی ما هق هق گریه نهان است ان هم برای عزیزانی که زنده اند تا ما زنده بمانیم و از خطر استقبال می کنند تا ما از خطر در امان بمانیم.

او با فراخواندن حاضرین به یک دقیقه سکوت و با دعوت از آنها برای تکرار فریاد روحتان شاد و درود بر شما که آتش را آنچنان سوزنده نمی دانید و فداکاری می کنید فاتحه ای نثار روح شهدای اتش نشان کرد.

پایان بخش سخنان این پیشکسوت تئاتر قرائت شعری در وصف رشادت و فداکاری آتش نشانان بود.

آتش نشانان همچون ارش اسطوره اند

استاد سپاسدار دیگر هنرمند پیشکسوت تئاتر نیز در ادامه بیان داشت:من بعد این واقعه به دنبال اسطوره ای بودم که برای این آتش نشانانن جان بر کف مثال بزنیم.

وی ادامه داد:در اسطوره های ما سیاوش مظلوم ترین و شجاع ترین و با شهامت ترین است اما بازهم آتش با او مدارا کرد و تنها کسی که توانستم این بزرگواران را با آن مقایسه کنم آرش بود و این اتش نشانان ارش زمان اند که جان را بر کف نهاده و به دهان اتش رقتند.

رفتن اتش نشانان دل هنرمندان را سوزاند

رئیس انجمن موسیقی استان نیز در حاشیه این مراسم به خبرنگار ما گفت:ما هنرمندان هم به نوبه خود به تمام مردم ایران وقوع این حادثه ناگوار را تسلیت می گوئیم.

هدایت رضایی اظهار داشت: یکی از این بزرگواران و شهدای آتش نشان هنرمند و اهل موسیقی بود و رفتن او دیگر اتش نشانان دل هنرمندان را سوزاند.

وی از شهید فریدون عالی تبار به عنوان اتش نشان هنرمند نام برد و افزود:این اتش نشان اهل موسیقی عاشقانه در شعله اتش سوخت و امیدواریم روح این بزرگواران با بزرگان دین محشور شده و جایگاه ابدی انها در بهشت باشد چرا که جانشان را نثار مردم کردند.