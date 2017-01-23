آتش نشانان در حادثه پلاسکو متعهدانه تا پای جان ایستادند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله علی معلمی ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از آتش‌نشانان حادثه پلاسکو، اظهار داشت: این حادثه بسیار ناگوار بود و آتش‌نشانان فداکار، با ازخودگذشتگی خود نشان دادند که مقامات معنوی بزرگی در پیشگاه خداوند رحمان دارند.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری، ادامه داد: کسبه ساختمان پلاسکو، حق داشتند برای حفظ اموال خود، در محل حادثه حضور پیدا کنند، اما آتش‌نشانان برای خدمت به مردم آمدند و در میزان عقل و شرع، کسی که برای خدمت به دیگران خطرپذیر شوند، مقامش عالی‌تر خواهد بود.

امام‌جمعه قائم‌شهر، با اشاره به قرب شهدا نزد پروردگار، عنوان کرد: شهدا حیات خود را فدای آسایش و آرامش کشور و مردم و آینده کرده‌اند.

معلمی عالی‌ترین مقام را مقام شهادت معرفی کرد و گفت: آتش‌نشانان در حادثه پلاسکو در حال فداکاری متعهدانه، به امتحانی دشوار گرفتار آمدند و در مقابل تهدیدات جدی آتش، مقاومت کردند و تا پای جان ایستادند.

وی با تعریف و تمجید از شجاعت‌های آتش‌نشانان، تصریح کرد: بابت این فداکاری‌ها و ازخودگذشتگی غیرتمندانه این عزیزان درصحنه، به خانواده‌هایشان تبریک گفت و درسی باشد برای همه، تا باانگیزه و اعتقاد قلبی با مسائل مواجه شوند.

امام‌جمعه قائم‌شهر، در پایان اظهار کرد: کسانیکه در مسیر خدمت به مردم دنیا را ترک می‌کنند، مهجور پیشگاه خداوند هستند و کسانیکه صبح‌ها برای حرکت درراه خدا و خدمت به خلق خدا از خانه خارج می‌شوند اگر دچار مرگ شوند اجرشان در پیشگاه خداوند رحمان محفوظ است