تمامی تئاتر ایران در یک کتاب

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با برگزاری سی و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر از کتاب اول تئاتر ایران که در ۲ زبان فارسی و انگلیسی به چاپ رسیده رونمایی شد. این کتاب توسط انجمن هنرهای نمایشی در ۲ جلد فارسی و انگلیسی منتشر شده تا به عنوان یک مرجع کامل از ساختار، سازمان ها، بنیان های آموزشی و تخصصی تئاتر ارائه شود.

کتاب اول تئاتر ایران شامل بخش های مراکز فعال در حوزه تئاتر، مراکز آموزشی، تالارهای نمایشی، جشنواره ها، انتشارات، کتابخانه های تخصصی و وب سایت ها است که در هر بخش با تفکیک دولتی و غیر دولتی تقسیم بندی و معرفی شده اند.

برای معرفی هر واحد علاوه بر توضیح کوتاهی در خصوص نوع فعالیت و مشخصات تخصصی اطلاعاتی همچون نشانی، کدپستی، شماره تلفن و آدرس سایت درج شده است. نکته جالب توجه در این کتاب اختصاص بخش عمده ای از صفحات به مراکز آموزشی تئاتر شامل ۶۶ دانشگاه و ۱۲ هنرستان هنرهای زیبا، ۱۳۲ آموزشگاه تئاتر در سراسر کشور است. تالار های نمایشی سراسر کشور نیز یکی از حجیم ترین بخش های این کتاب به شمار می رود که در ۵۶ صفحه به تفکیک هر استان تنظیم شده است.

در این کتاب که به کوشش مشهود محسنیان و زیر نظر مهرداد رایانی تنظیم شده، در گروه تحقیق و پژوهش کتاب اول تئاتر ایران بابک صدیقیان، سارا پور صبری و مهدی یحیی پور همکاری داشته اند. احمد علیزاده به عنوان مدیر هنری، فاطمه شایگانی صفحه آرا، فرجام آشوری مترجم، سمانه موبد حروفچینی و عمید رجبی ویراستار فعالیت داشته اند.

چاپ اول این کتاب در هزار نسخه و با قیمت ۲۰ هزار تومان توسط انتشارات نمایش منتشر شده است.