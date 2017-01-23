  1. استانها
  2. کردستان
۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۱۵

نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی:

مراکز رشد بنیان اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی است

قروه - نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی مراکز رشد را عامل توسعه دانشگاهی دانست و گفت: دایر کردن واحدهای رشد و فناوری بنیان اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، علیمحمد مرادی ظهر امروز دوشنبه در آیین افتتاح مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان قروه با بیان اینکه اینگونه مراکز یکی از عوامل توسعه ای دانشگاه می باشند، اظهار داشت: دانشگاه آزاد در سراسر کشور در تمامی زمینه ها خوب کار کرده لذا نیاز است این مهم بیشتر مدنظر قرار گرفته و به طور جدی بر روی آن کار شود.

وی با بیان اینکه در زمینه ایجاد اشتغال و توسعه باید حمایت ها بیشتر شود تأثیر وجود اینگونه واحدها در شهرستان معدنی قروه را مهم دانست و افزود: دانشگاه ها باید افرادی را تربیت کنند برای واحدهای تولیدی و حوزه صنعت لذا توقع از این مراکز دانشگاهی بالا بوده و باید زمینه و بستری فراهم شود که از لحاظ اقتصادی رشد افزایشی را شاهد باشیم.

به گفته مرادی دایر کردن مراکز رشد و خلاقیت می تواند اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی را به وجود آورده و نیاز است در این زمینه شرایط ایجاد کارآفرینی و صنایع تبدیلی فراهم شود.  

