سامانه ارتباط مردمی یگان حفاظت میراث فرهنگی استان سمنان فعال شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان سمنان، سرهنگ محمدرضا افضلی با بیان اینکه سامانه ۳۱۷۰۵ با هدف حفاظت از مواریث فرهنگی، جلب مشارکت های عمومی و بالا بردن سطح ارتباط کیفی مردم با یگان حفاظت راه اندازی شده است، ابراز داشت: از این پس هم استانی‌ها و سایر مسافران و گردشگران می‌توانند با تماس این سامانه گزارش‌های خود در رابطه با تخریب، تعرض، تصرف، حفاری غیر مجاز و سایر جرایم در عرصه‌های میراث‌فرهنگی را به اطلاع یگان حفاظت از آثار تاریخی استان برسانند تا با تسهیل و افزایش ارتباطات مردمی از جرایم حوزه میراث فرهنگی کاسته شود.

وی پیشگیری از جرائم علیه میراث فرهنگی، حفاظت و مراقبت از بناهای تاریخی استان و انجام اقدامات آموزشی و توجیهی کارکنان را از جمله برنامه‌های اجرا شده یگان حفاظت آثار تاریخی استان سمنان در سالجاری ذکر کرد و گفت: همچنین یگان حفاظت سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در اجرای ماده ۱۷۹ قانون برنامه توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (تنفیذی در ماده ۱۲۹ قانون برنامه چهارم توسعه) و دستورالعمل تشکیل یگان حفاظت در دستگاه های کشوری اجرای مأموریت می‌کند.

فرمانده یگان حفاظت از آثار تاریخی استان سمنان گفت: حفاظت از تأسیسات، اماکن، تجهیزات، اموال منقول و غیر منقول سازمان در سطح کشور با استفاده از طرح‌ها و دستورالعمل‌های حفاظتی، انتظامی، امنیتی و بهره گیری از سامانه‌های هوشمند و فناوری روز و بخشی از وظایف ناجا در این خصوص، تأمین حفظ نظم و امنیت در موزه‌ها، گنجینه‌ها، بناها و مجموعه‌های تاریخی-فرهنگی، انجام اقدامات لازم برای پیشگیری از وقوع جرائم علیه میراث فرهنگی، گردشگران داخلی و خارجی، کشف جرم و دستگیری متهمان و مجرمان از جمله وظایف یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی است.

افضلی بیان داشت: انجام اقدامات پیشگیرانه و جلوگیری از سرقت، تعرض و تجاوز به میراث ملی، فرهنگی و صنایع دستی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی و فعالیت‌هایی نظیر تخریب بناهای تاریخی، حفاری غیر مجاز، انتقال، قاچاق و خرید و فروش اشیاء و عتیقه‌جات ملی و محوطه‌های تاریخی در حوزه استحفاظی، کنترل بر ورود و خروج اشیاء و اموال تاریخی، فرهنگی، گشت زنی در حوزه های استحفاظی یگان از دیگر وظایف یگان حفاظت از آثار تاریخی است.