رعایت الزامات ایمنی به ادارات استان سمنان ابلاغ شده است

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج کارخایی ظهر دوشنبه در بازدید از جایگاه‌های سوخت سمنان، ضمن اشاره به حادثه پلاسکو تهران، ابراز داشت: الزامات ایمنی همیشه می‌توانند در زمره اقدامات ایمنی و پیشگیرانه در خصوص حوادث مترقبه و غیرمترقبه باشند لذا مجموعه پدافند غیرعامل استان سعی دارد تا با ابلاغ دستورالعمل‌های ایمنی توجه مسئولان را به حوزه کاهش تلفات سوق دهد.

وی افزود: نظارت بر نحوه خدمات‌رسانی جایگاه‌های سوخت اعم از پمپ‌بنزین‌ها و سی ان جی به رعایت نکات ایمنی، حفاظتی، توجه به الزامات و ملاحظات پدافندی برای پیشگیری از خطرات و مخاطرات و بحران‌ها الزامی بوده و هدف اصلی از این نوع نظارت‌ها، رعایت اصول ایمنی و استحکامی در تمامی زیرساخت‌ها خصوصاً مراکز آتش‌زا و خطرآفرین برای حفظ جان و مال عموم افراد جامعه است.

وی نزدیکی و عدم رعایت حریم‌ها در ساخت‌وسازها مسکونی و تجاری به سمت نقاط حادثه‌خیز و یا وجود مراکز پرخطر در داخل شهر خصوصاً نقاط خطرآفرین را از علل تشدید آسیب‌پذیری و افزایش خسارت دانست و افزود: وجود مراکز پرخطر در داخل شهر و وجود مناطق مسکونی در نزدیکی این مراکز، زندگی بسیاری از مردم را مورد تهدید قرار می‌دهد که در این رابطه توجه به این مسائل به امنیت مردم کمک می‌کند لذا در این راستا دستگاه‌های اجرائی و شهرداری‌ها موارد مختلف پدافند غیرعامل و مدیریت بحران را در تمامی ابعاد و لایه‌های شهری موردتوجه قرار دهند.

مدیرکل پدافند غیرعامل استان سمنان یکی از اهداف و رسالت مقوله فرهنگ‌سازی در پدافند را حساس کردن گروه‌ها و اقشار مختلف به‌ویژه مدیران و مسئولان به بررسی و آشنایی با انواع تهدیدات مختلف خصوصاً در عرصه کالبدی و شهری عنوان کرد و گفت: حوادث و تهدیدات هیچ‌وقت خبردار نمی‌کند و در این زمینه باید دقت، هوشیاری و رعایت مسائل ایمنی صورت گیرد تا از بروز حادثه پیشگیری‌های لازم انجام شود.

کارخایی در ادامه وجود امکانات حفاظتی و امنیتی ازجمله دوربین‌های مداربسته، برق اضطراری، حفاظ‌های مناسب، راه‌های دسترسی برای امدادرسانی، تجهیزات و امکانات اعلان و اطفای حریق و انجام آزمون‌های مختلف برای تمرین و آمادگی نیروهای انسانی و عدم معیوب بودن تجهیزات را لازم و ضروری برشمرد و خواستار دقت بیشتر دستگاه‌های اجرایی در خصوص اقدامات ایمنی در مراکز خطرساز در این زمینه شد.