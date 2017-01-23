به خبرگزاری مهر، نعمتالله حقیقی در حاشیه بازدید از سنگبریهای "پلچهر" هرسین، گفت: راه حل مشکل این سنگبریها ایجاد یک ناحیه صنعتی است که البته باید بر اساس مطالعات اصولی در این منطقه صورت گیرد.
وی همچنین از اختصاص بخشی از اعتبارات استانی ویژه سفر مقام رهبری برای احیاء و نوسازی واحدهای سنگ بری خبر داد و افزود: با پیگیری استاندار ۱۰۰ درصد این اعتبارات محقق شد و مبلغ ۲۰ میلیارد تومان تحت عنوان کمکهای فنی و اعتباری در اختیار استان قرار گرفته است.
وی افزود: با اختصاص این بودجه می توان با تلفیق منابع داخلی بانکها، بسیاری از مشکلات بر سر راه واحدهای تولیدی را مرتفع کرد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه سپس از شهرت جهانی سنگ هرسین و سنگ فرامان یاد کرد و افزود: استان کرمانشاه دارای ظرفیتها و پتانسیلهای خوبی خصوصا در بخش معادن استان است، به گونهای که ۷۰درصد منایع قیر طبیعی کشور در استان کرمانشاه وجود دارد و همچنین تنوع سنگهای تزئینی قابل توجهی داریم.
به گفته این مسئول متاسفانه از این ظرفیتها به خوبی استفاده نشده و یک سنگ بری مدرن و مجهز که بتواند به فرآوری سنگهای تزئینی بپردازد در این منطقه نداریم.
حقیقی در ادامه به دو مزیت عمده استان کرمانشاه در بخش معاون اشاره و تاکید کرد: استان کرمانشاه با دارا بودن معادن قیر طبیعی و سنگهای تزئینی می تواند به قطب این دو ماده معدنی تبدیل شود.
وی با بیان اینکه در گذشته به دلیل عدم استفاده از روشهای اصولی و سیستماتیک در اکتشاف و برداشت نتوانستیم از ظرفیتهای معدنی به خوبی استفاده کنیم، خاطرنشان کرد: از سال گذشته بر اساس برنامه ریزیهای صورت گرفته و عقد تفاهم نامههایی با سازمان گسترش و توسعه معادن ایران (ایمیدرو) پهنههای اکتشافی قیر طبیعی و سنگ تزئینی به این سازمان واگذار شد تا مطالعات اصولی و سیستماتیک با روشهای ژئوفیزیکی و ژئو شیمیایی بر روی معادن استان صورت گیرد.
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